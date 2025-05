DAX® - Die Woche beginnt mit einem erneuten Allzeithoch

Gestern ist der DAX® zunächst mit einem Aufwärtsgap und einem neuen Allzeithoch (23.912 Punkte) in die neue Woche gestartet. Letzteres war das 24. Rekordlevel in 2025. Doch anschließend verließ Anlegerinnen und Anleger der Mut, sodass die alten Ausbruchsmarken bei 23.476 Punkten zurückgetestet wurden. Immerhin gelang dem Aktienbarometer erstmals in der Historie ein Schlusskurs oberhalb der Marke von 23.500 Punkten. Damit besteht die berechtigte Hoffnung, dass zu der zuletzt diskutierten „V-Formation“ mit einem rechnerischen Kursziel von rund 26.500 Punkten ein noch größeres „V-Muster“ kommt. Schließlich kann der gesamte Einbruch von den alten Rekordständen bei 23.476 Punkten bis zum Apriltief bei 18.490 Punkten als dynamische und große „V-Formation“ interpretiert werden. Entsprechend hält diese sogar ein Kurspotenzial von rund 5.000 Punkten bereit. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So sollte der DAX® das gestrige Tagestief bei 23.362 Punkten nicht mehr unterschreiten, um das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite gar nicht erst aufkommen zu lassen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.