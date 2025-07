DAX® - Schiebezone als Taktgeber

Der DAX® konnte gestern leicht zulegen, bildet jedoch den zweiten Innenstab in Folge aus. Allein dieses Verhaltensmuster legt eine „make or break“-Situation nahe. Dazu kommt die bereits länger vorliegende Schiebezone zwischen 24.500 Punkten auf der Ober- und 23.900 Punkten auf der Unterseite. Während ein konstruktiver Ausbruch neue Allzeithochs oberhalb der Marke von 24.639 Punkten nahelegt, käme ein Bruch der Bastion aus der 50-Tage-Linie (akt. bei 23.964 Punkten) sowie den jüngsten Verlaufstiefs bei 23.975/23.921 Punkten einem echten Warnschuss gleich. In jedem Fall werden Anlegerinnen und Anleger für ihre Geduld mit einem Anschlusspotenzial von 600 Punkten belohnt. Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Die jüngste Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) signalisiert einen deutlichen Stimmungsanstieg unter den US-Privatanlegern. Schließlich überwiegt der Anteil der Bullen (40,3 %) den der Bären (33,0 %) inzwischen deutlich. Die neuen Rekordstände beim S&P 500® sowie beim Nasdaq-100® hinterlassen also ihre Spuren.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.