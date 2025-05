EQS-News: MBB SE wächst im ersten Quartal um 27 % auf 260 Mio. € Umsatz und steigert EBITDA um 32 %

EQS-News: MBB SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

MBB SE wächst im ersten Quartal um 27 % auf 260 Mio. € Umsatz und steigert EBITDA um 32 %



13.05.2025 / 08:00 CET/CEST

Berlin, 13. Mai 2025 – MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat im ersten Quartal 2025 erneut ein deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum erreicht. So stieg der Umsatz um 26,6 % auf 260,0 Mio. €, während das bereinigte EBITDA überproportional um 31,7 % auf 29,9 Mio. € wuchs. Die EBITDA-Marge erreichte somit 11,5 % und lag damit über dem hohen Vorjahreswert von 11,0 %. Trotz eines saisonal bedingten Working Capital-Aufbaus sowie weiterer Aktienrückkäufe erreichte die Nettoliquidität der Gruppe zum Quartalsende 466,6 Mio. €, wovon 262,2 Mio. € auf die Holding MBB SE entfielen.

Treiber des starken Wachstums im ersten Quartal war das Service & Infrastructure Segment, dessen Umsatz um 61,8 % auf 159,1 Mio. € stieg, während sich das bereinigte EBITDA um 112,4 % auf 22,0 Mio. € mehr als verdoppelte. Friedrich Vorwerk erzielte dank der weiterhin hervorragenden Auftragslage sowie günstiger Wetterbedingungen im saisonal typischerweise schwächeren ersten Quartal ein Umsatzwachstum von 73,4 % auf 133,0 Mio. €. Gleichzeitig stieg das EBITDA um 168,9 % auf 18,2 Mio. €, was einer Marge von 13,7 % entspricht. Aufgrund des starken Wachstums zum Jahresstart rechnet das Management bereits jetzt damit, dass die Umsatzprognose von 540-570 Mio. € am oberen Ende erreicht wird. Der Auftragsbestand lag Ende März mit 1.136,2 Mio. € auf einem anhaltend hohen Niveau. DTS erzielte im ersten Quartal dank einer hohen Nachfrage nach IT-Security-Lösungen einen deutlichen Umsatzanstieg von 20,5 % auf 26,1 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von 14,7 %.

Das Segment Technological Applications verzeichnete einen Umsatzrückgang von 6,1 % auf 78,0 Mio. €. Das EBITDA des Segments sank um 1,6 % auf 7,9 Mio. €. Der Umsatz von Aumann ging dabei erwartungsgemäß um 6,2 % auf 60,5 Mio. € zurück, wohingegen die bereinigte EBITDA-Marge auf 11,2 % gesteigert werden konnte. Das absolute bereinigte EBITDA lag somit trotz des Umsatzrückganges mit 6,7 Mio. € in etwa auf Vorjahresniveau. Der Auftragseingang konnte verglichen zu den zwei Vorquartalen leicht gesteigert werden, lag mit 51,3 Mio. € jedoch 32,4 % unter Vorjahr. Delignit verzeichnete in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld einen Umsatzrückgang von 5,6 % auf 17,4 Mio. €. Im Segment Consumer Goods war der Umsatz um 4,5 % auf 23,1 Mio. € leicht rückläufig, was unter anderem auf eine schwächere Nachfrage im Matratzenmarkt zurückzuführen ist. Das EBITDA des Segments lag mit 1,3 Mio. € deutlich unter dem Vorjahresniveau.

Vor dem Hintergrund der in Summe positiven Entwicklung im ersten Quartal, erwartet die MBB weiterhin einen Konzernumsatz von 1,0 bis 1,1 Mrd. € bei einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 11 und 14 %.

Der vollständige Quartalsbericht ist unter www.mbb.com verfügbar.

