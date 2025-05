EQS-News: PATRIZIA berichtet verbesserte Finanzergebnisse und organisches AUM-Wachstum in 3M 2025

EQS-News: PATRIZIA SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

PATRIZIA berichtet verbesserte Finanzergebnisse und organisches AUM-Wachstum in 3M 2025



13.05.2025 / 17:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Deutliche Erholung der Investitionsaktivitäten für Kunden trotz weiterhin geringem Fundraising: Abgeschlossene Transaktionen stiegen um 60,8% im Vergleich zum Vorjahr; unterzeichnete Transaktionen haben sich im Jahresvergleich mehr als verdoppelt

AUM von 56,1 Mrd. EUR (31. Dezember 2024: 56,4 Mrd. EUR, 31. März 2024: 56,7 Mrd. EUR) erreichten bestes organisches Wachstum seit Q4 2023 - wurden jedoch immer noch durch Bewertungseffekte beeinflusst

Gebühreneinnahmen insgesamt in Höhe von 68,2 Mio. EUR (3M 2024: 72,5 Mio. EUR), moderater Rückgang hauptsächlich aufgrund niedrigerer leistungsabhängiger Gebühren

Steigerung des EBITDA auf 16,8 Mio. EUR (3M 2024: 15,1 Mio. EUR 1 ), getrieben durch strikte Kostenkontrolle, die zu höherer Effizienz und besserer Ergebnisqualität führt

), getrieben durch strikte Kostenkontrolle, die zu höherer Effizienz und besserer Ergebnisqualität führt Hauptversammlung am 4. Juni 2025 entscheidet über den Dividendenvorschlag in Höhe von 0,35 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2024, zahlbar am 9. Juni 2025

Augsburg, 13. Mai 2025. PATRIZIA hat heute seine Finanzergebnisse für 3M 2025 veröffentlicht. Das EBITDA verbesserte sich deutlich um 11,5% auf 16,8 Mio. EUR (3M 2024: 15,1 Mio. EUR1) insbesondere aufgrund von Effizienzsteigerungen. Die Aufwandsposten konnten deutlich auf 56,2 Mio. EUR (3M 2024: 64,7 Mio. EUR1) gesenkt werden und den moderaten Rückgang der Gebühreneinnahmen insgesamt auf 68,2 Mio. EUR (3M 2024: 72,5 Mio. EUR) mehr als ausgleichen. Damit hat PATRIZIA die Widerstandsfähigkeit und Profitabilität des Unternehmens in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 verbessert.

Marktumfeld verbessert sich allmählich

In 3M 2025 verbesserten sich die Marktbedingungen für Investitionen in Real Assets leicht. Die Nachfrage und die Aktivität der Kunden haben wieder zugenommen. PATRIZIA hat bestehende offene Eigenkapitalzusagen erfolgreich genutzt, um Investitionen für Kunden in Höhe von 0,9 Mrd. EUR abzuschließen (3M 2024: 0,3 Mrd. EUR). Gleichzeitig waren die Divestment-Aktivitäten mit 0,1 Mrd. EUR deutlich geringer (3M 2024: 0,3 Mrd. EUR). Dies führte zu einem organischen Wachstum der AUM von 0,8 Mrd. EUR, was dem höchsten Wachstum in einem Quartal seit Q4 2023 entsprach. Die meisten abgeschlossenen Transaktionen entfielen hierbei auf den Infrastruktursektor, wobei die Transaktions-Aktivitäten im Immobiliensektor von den Bereichen Wohnen und Logistik getragen wurden.

Die unterzeichneten Transaktionen beliefen sich in 3M 2025 auf 0,8 Mrd. EUR, wovon 0,3 Mrd. EUR im ersten Quartal 2025 noch nicht abgeschlossen wurden und die AUM entsprechend in den Folgequartalen positiv beeinflussen werden. Das durch die PATRIZIA bei Kunden eingeworbene Eigenkapital zeigte noch keine nachhaltige Verbesserung und erreichte 0,2 Mrd. EUR (3M 2024: 0,3 Mrd. EUR), welches hauptsächlich für Investitionen in RE-Infra/Smart Cities genutzt werden soll. Die offenen Eigenkapitalzusagen für Investitionen betrugen 1,1 Mrd. EUR (31. Dezember 2024: 1,3 Mrd. EUR).

Die Assets under Management (AUM) verzeichneten einen leichten Rückgang im Vergleich zum Jahresende um 0,5% auf 56,1 Mrd. EUR (31. Dezember 2024: 56,4 Mrd. EUR, 31. März 2024: 56,7 Mrd. EUR). Während die abgeschlossenen Transaktionen zu einem positiven Nettoeffekt auf das verwaltete Vermögen (organisches Wachstum) von 0,8 Mrd. EUR führten, verzeichnete der Konzern immer noch negative Bewertungseffekte von -0,6 Mrd. EUR und Veränderungen im Cash Bestand von -0,6 Mrd. EUR, die das verwaltete Vermögen seit Jahresbeginn reduzierten.

Asoka Wöhrmann, CEO der PATRIZIA SE, kommentiert: „Das erste Quartal 2025 bestärkt uns darin, dass unsere mittelfristige Strategie 2030 und unsere gestraffte Organisation Früchte tragen. Das Marktumfeld hat sich allmählich verbessert und wir konnten beim organischen AUM-Wachstum das stärkste Quartal seit Ende 2023 erzielen. Im Infrastrukturbereich haben wir erfolgreich in Rechenzentren und Mobilitätslösungen investiert, im Immobilienbereich in Logistik und bezahlbaren Wohnraum. Und wir werden unsere Investitionstätigkeit weiterhin auf attraktive Sektoren konzentrieren, die die DUEL-Megatrends und unsere Expertise im Bereich smart Real Assets nutzen.“

Finanzergebnisse

Die Gebühreneinnahmen insgesamt sanken um 5,9% auf 68,2 Mio. EUR (3M 2024: 72,5 Mio. EUR). Dies war hauptsächlich auf niedrigere leistungsabhängige Gebühren in Höhe von 10,6 Mio. EUR (3M 2024: 14,6 Mio. EUR) zurückzuführen, die auf niedrigere jährliche Carry-Zahlungen zurückzuführen sind. Die Transaktionsgebühren beliefen sich aufgrund der gestiegenen Kundeninvestments und des gestiegenen Transaktionsvolumens auf 1,6 Mio. EUR (3M 2024: 0,2 Mio. EUR). Die wiederkehrenden Verwaltungsgebühren entwickelten sich fast stabil: 56,0 Mio. EUR (3M 2024: 57,7 Mio. EUR) reichten nahezu aus, um die deutlich reduzierten Aufwandsposten von 56,2 Mio. EUR (3M 2024: 64,7 Mio. EUR1) vollständig zu decken. Damit ist es dem Konzern gelungen, die Ergebnisqualität zu verbessern und die Fähigkeit zu stärken, auch in einem gedämpften Marktumfeld mit begrenzter Kundenaktivität Gewinne zu erwirtschaften.

Die Netto-Erträge aus Verkäufen des Eigenbestands und Co-Investments haben sich auf 3,8 Mio. EUR mehr als verdoppelt (3M 2024: 1,6 Mio. EUR). Demgegenüber sanken die sonstigen Erträge spürbar auf 1,0 Mio. EUR (3M 2024: 5,7 Mio. EUR), was auf geringere positive Effekte aus der Auflösung von Rückstellungen zurückzuführen ist.

Infolge der strikten Kostenkontrolle und der erzielten Effizienzsteigerungen stieg das EBITDA um 11,5% auf 16,8 Mio. EUR (3M 2024: 15,1 Mio. EUR1) und die EBITDA Marge auf 23,4% (3M 2024: 20,3%1; +3,1 Prozentpunkte). Der Periodenüberschuss hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf 5,1 Mio. EUR mehr als verdoppelt (3M 2024: 2,1 Mio. EUR1).

Martin Praum, CFO der PATRIZIA SE, fügt hinzu: „Wir haben die Ertragsqualität von PATRIZIA deutlich verbessert. Die Kosten wurden im ersten Quartal 2025 nahezu vollständig durch wiederkehrende Verwaltungsgebühren gedeckt, was unsere finanzielle Widerstandsfähigkeit stärkt. Wir werden uns weiterhin auf die Effizienz der Plattform konzentrieren und gleichzeitig unsere Bilanzstärke und finanzielle Flexibilität beibehalten.“

Hauptversammlung, Dividendenzahlung und Ausblick

Die Hauptversammlung 2025 der PATRIZIA wird virtuell am 4. Juni 2025 stattfinden. Der Verwaltungsrat schlägt für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,35 EUR je Aktie vor, was einem Wachstum von 2,9% gegenüber dem Vorjahr und der siebten Dividendenerhöhung in Folge entspricht. Die PATRIZIA Aktien werden voraussichtlich am 5. Juni 2025 ex-Dividende gehandelt und die Dividende wird voraussichtlich am 9. Juni 2025 ausgezahlt.

PATRIZIA bestätigt die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 von 40,0 – 60,0 Mio. EUR und die EBITDA Marge von 15,2 – 20,8%. Darüber hinaus bleibt die Prognose für die AUM im Geschäftsjahr 2025 von 58,0 – 62,0 Mrd. EUR unverändert. Die Prognose geht davon aus, dass die Investitionstätigkeit der Kunden in 2025 weiter an Dynamik gewinnt.

1 Angepasste Zahlen



Ergebnisse 3M 2025 und Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Bandbreite Prognose 2025 Mio. EUR 3M 2025 3M 20241 Veränderung min max Verwaltungsgebühren 56,0 57,7 -3,0% Transaktionsgebühren 1,6 0,2 927,6% Leistungsabhängige Gebühren 10,6 14,6 -27,5% Gebühreneinnahmen insgesamt 68,2 72,5 -5,9% Netto-Erträge aus Verkäufen des Eigenbestands und Co-Investments 3,8 1,6 133,8% Aufwandsposten -56,2 -64,7 -13,1% Sonstige Erträge 1,1 5,7 -80,9% EBITDA 16,8 15,1 11,5% 40,0 60,0 EBIT 9,7 8,3 15,8% EBT 7,6 8,6 -10,9% Periodenüberschuss/-fehlbetrag 5,1 2,1 141,0% Mrd. EUR 3M 2025 3M 20241 Veränderung min max Assets under Management 56,1 56,7 -1,0% 58,0 62,0 EBITDA Marge (%) 23,4% 20,3% 3,1 PP 15,2% 20,8% PP = Prozentpunkte | 1 Angepasste Zahlen Mrd. EUR 3M 2025 3M 2024 Veränderung Eingeworbenes Eigenkapital 0,2 0,3 -33,0% Transaktionsvolumen – unterzeichnet 0,8 0,3 145,3% Transaktionsvolumen – abgeschlossen 1,0 0,6 60,8%

PATRIZIA: Ein führender Partner für globale Real Assets

Seit 41 Jahren bietet PATRIZIA weltweit Investitionsmöglichkeiten in Immobilien- und Infrastrukturanlagen für institutionelle, semi-professionelle und private Investoren. PATRIZIA verwaltet ein Vermögen von über 55 Mrd. EUR und beschäftigt rund 900 Mitarbeiter an 26 Standorten weltweit. PATRIZIA engagiert sich seit 1984 für Kinder in Not, seit 1992 in enger Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorge schwerstkranker Kinder und seit 1999 durch die Unterstützung der PATRIZIA Stiftung. Die PATRIZIA Stiftung hat in den letzten 25 Jahren mehr als 750.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen die Chance auf ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag und www.patrizia.foundation

Kontakt:Tobias EnderAssociate Director Investor RelationsPhone:+49 69 643505-1443Mobile: +49 151 50822434investor.relations@patrizia.ag