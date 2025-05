EQS-News: Springer Nature mit starkem Start ins Jahr 2025

PRESSEMITTEILUNG





Springer Nature mit starkem Start ins Jahr 2025 Umsatzerlöse stiegen in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 organisch [1] um 6 %; das bereinigte Betriebsergebnis 1 um 11 %

[1] Segment Research war zentraler Wachstumstreiber, insbesondere durch den starken Anstieg bei Full Open Access (FOA)

Umsetzung der strategischen Prioritäten auf gutem Weg: Fortschritte bei Open Access (OA)- und KI-Initiativen

Ausblick für 2025 enthält nun eine Bandbreite für das bereinigte Betriebsergebnis; Unternehmen erwartet Ergebnisse in der oberen Hälfte der Spannen für Umsatzerlöse und das bereinigte Betriebsergebnis

Berlin, 13. Mai 2025



Springer Nature, ein global führender Wissenschaftsverlag, hat heute starke Ergebnisse für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht. Die Umsatzerlöse wuchsen auf € 450 Millionen an, was einem organischen1 Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg auf € 108 Millionen. Das entspricht einem organischen1 Wachstum von 11 %, welches hauptsächlich auf die positive Umsatzentwicklung im ersten Quartal zurückzuführen ist.



Frank Vrancken Peeters, CEO von Springer Nature, sagte: „Das starke Ergebnis im ersten Quartal zeigt, dass wir unsere Strategie weiterhin erfolgreich umsetzen und nachhaltiges Wachstum und Mehrwert für die Wissenschaftsgemeinschaft liefern. Ich freue mich besonders über die zunehmende Menge an Inhalten, die wir sofort für alle frei zugänglich machen, während wir weiter in Mitarbeitende und in Technologie investieren und die Integrität der Forschung gewährleisten.“



Im Berichtszeitraum trug das Segment Research maßgeblich zum Ergebnis von Springer Nature bei und verzeichnete ein organisches1 Umsatzwachstum von 7 %. Dieses Ergebnis wurde insbesondere durch die starke Entwicklung im Bereich der frei zugänglichen Forschungsartikel (OA) getrieben. Die Zahl der veröffentlichten Artikel in den FOA-Zeitschriften stieg um etwa 25 %[2] im Vergleich zum Vorjahr. Darüber hinaus wurden 14 neue transformative Vereinbarungen (transformative agreements, TAs) abgeschlossen. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl auf 80 – ein weiterer Fortschritt beim weltweiten Übergang zu OA. Zudem wurden bereits rund 90 % der Vertragsverlängerungen für das Jahr 2025 abgeschlossen.



Zwei neue Nature Review-Zeitschriften (Nature Reviews Clean Technology und Nature Reviews Biodiversity) wurden lanciert, um Forschende in neu entstehenden Bereichen zu unterstützen.



Springer Nature hat im Berichtszeitraum weiter in Technologien investiert, um den Publikationsprozess zu transformieren. Snapp, die unternehmenseigene Artikelbearbeitungsplattform, verzeichnete einen Zuwachs der Einreichungen im ersten Quartal um 80 %, begünstigt durch neu migrierte Journals. Springer Nature führte außerdem neue KI-Werkzeuge ein, um die Integrität der Forschung zu gewährleisten.



Das Segment Health erzielte in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 Umsatzerlöse in Höhe von € 41 Millionen, bei einem organischen[3] Umsatzwachstum von 4 %. Der Anstieg wurde durch die starke Nachfrage im internationalen Pharmageschäft und bei BSL in den Niederlanden getragen. Die Umsatzerlöse im Segment Education blieben in den ersten drei Monaten auf organischer3 Basis mit € 54 Millionen weitgehend unverändert, wobei eine sehr positive Geschäftsentwicklung in der südlichen Hemisphäre die zeitliche Verschiebung von Umsätzen im südlichen Afrika ausglich.



Springer Nature konzentriert sich weiterhin auf verantwortungsvolles Wachstum, indem das Unternehmen seine Auswirkungen auf den Planeten reduziert, eine hohe Kundenzufriedenheit aufrechterhält und in die Schaffung eines attraktiven Arbeitsumfelds investiert. Im Januar wurde das Unternehmen von der LEADING EMPLOYERS-Studie erneut als einer der führenden Arbeitgeber in Deutschland, Großbritannien und den USA ausgezeichnet.



Der Free Cash Flow stieg von € 142,5 Millionen im Vorjahreszeitraum auf € 158 Millionen. Dies lässt sich hauptsächlich auf operative Verbesserungen sowie geringere Zinszahlungen zurückführen. Infolgedessen konnte Springer Nature seinen Verschuldungsgrad weiter von 2,3x (Nettoverschuldung/EBITDA) zum Jahresende 2024 auf 2,0x zum Ende des Quartals reduzieren.



Alexandra Dambeck, CFO von Springer Nature, sagte: „Es ist uns gelungen, unsere operative Leistung zu steigern, unseren Verschuldungsgrad weiter zu senken und unsere starke Geschäftsentwicklung des letzten Jahres fortzusetzen. Wir sind daher zuversichtlich, unsere Prognose zu konkretisieren und erwarten, dass wir in der oberen Hälfte der Spannen liegen werden.“



Der Ausblick von Springer Nature stützt sich auf die organische3 Geschäftsentwicklung sowie auf konstante Wechselkurse. Das Unternehmen hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2025 angepasst und erwartet seine Umsatzerlöse nun in der oberen Hälfte der zuvor kommunizierten Umsatzspanne von € 1.885Millionen bis € 1.935Millionen. Zudem wurde eine Bandbreite für das bereinigte Betriebsergebnis von € 523Millionen bis € 546Millionen eingeführt – auch hier wird das Ergebnis in der oberen Hälfte der Spanne erwartet. Der mittelfristige Ausblick des Unternehmens bleibt unverändert.





Springer Nature Finanzkennzahlen Q1 2025



Wesentliche Kennzahlen in € Mio. 3M 2025 3M 2024 Änderung Organische

Änderung Umsatzerlöse 450,3 429,2 4,9% 5,6% Bereinigtes Betriebsergebnis 107,9 98,8 9,2% 10,5% Bereinigte operative Ergebnismarge 24,0% 23,0% 93bps 107bps Free Cash Flow 158,0 142,5 15,5





Umsatzerlöse in € Mio. 3M 2025 3M 2024 Änderung Organische

Änderung Konzern 450,3 429,2 4,9% 5,6% Segmente

Researcha,b 354,9 331,7 7,0% 6,7% Health 41,1 39,2 4,9% 4,3% Education c 54,4 58,8 -7,4% -0,7% Eliminierungen -0,3 -0,6 a Der Umsatzbeitrag des im Februar 2024 verkauften Lektoratsdienstleisters American Journal Expert (AJE) belief sich auf € 3,1 Millionen.

b Das Segment Professional wurde zum 1. Januar 2025 in das Research Segment integriert. Die Darstellung des Vorjahres wurde entsprechend angepasst.

c Die in Q1 2024 ausgewiesenen Umsätze und das bereinigte operative Betriebsergebnis im Segment Education wurden aufgrund einer Anpassung in der bilanziellen Abbildung der Hyperinflation in Simbabwe korrigiert. Diese Anpassung hatte keinen Einfluss auf die für das erste Halbjahr 2024 oder das Gesamtjahr 2024 berichteten Zahlen des Segments oder des Konzerns.







Bereinigtes Betriebsergebnis in € Mio. 3M 2025 3M 2024 Änderung

Organische

Änderung Konzern 107,9 98,8 9,2% 10,5% Segmente

Researcha 99,5 90,2 10,3% 7,7% Health 4,5 3,7 22,8% 21,9% Educationb 3,7 4,9 -23,5% >200,0% Eliminierungen 0,1 0,0 a Das Segment Professional wurde zum 1. Januar 2025 in das Research Segment integriert. Die Darstellung des Vorjahres wurde entsprechend angepasst.

b Die in Q1 2024 ausgewiesenen Umsätze und das bereinigte operative Betriebsergebnis im Segment Education wurden aufgrund einer Anpassung in der bilanziellen Abbildung der Hyperinflation in Simbabwe korrigiert. Diese Anpassung hatte keinen Einfluss auf die für das erste Halbjahr 2024 oder das Gesamtjahr 2024 berichteten Zahlen des Segments oder des Konzerns.







