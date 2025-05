Original-Research: Knaus Tabbert AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Knaus Tabbert AG - von Montega AG 14.05.2025 / 17:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Knaus Tabbert AG Unternehmen: Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.05.2025 Kursziel: 28,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA Übergangsjahr mit operativer Talsohle in Q1 - Fokus bleibt auf Stabilisierung und Effizienz Knaus Tabbert hat am 14. Mai die Zahlen für das erste Quartal 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen operiert derzeit in einem durch hohe Lagerbestände im Handel, verhaltene Endkundennachfrage und zunehmende Preis- und Finanzierungssensibilität geprägten Marktumfeld. Die operative Talsohle scheint mit dem ersten Quartal erreicht, auch wenn Umsatz und Profitabilität stark rückläufig waren. [Tabelle] Der Umsatzeinbruch in Q1 spiegelt die bewusste Drosselung der Produktion im Rahmen der Bestandsoptimierung sowie den verzögerten Wiederanlauf in Jandelsbrunn und Nagyoroszi wider. Entsprechend sank der Konzernumsatz um 21,5% yoy auf 295,4 Mio. EUR. Während der Rückgang im Premiumsegment bei 27,0% yoy lag (239,4 Mio. EUR), konnte das Luxussegment - begünstigt durch Bestandsverkäufe - um 14,8% yoy zulegen. Die Zahl verkaufter Fahrzeuge fiel um 25,4% yoy auf 5.664 Einheiten. Besonders betroffen war das Reisemobilsegment mit einem Rückgang von gut 30%, während Wohnwagen und Camper Vans geringfügig besser abschnitten. Die deutlich niedrigere Auslastung sowie der erhöhte Materialkostenanteil - u.a. infolge von Rücknahmeverpflichtungen gegenüber insolventen Händlern - wirkten sich auch spürbar auf die Profitabilität aus. Das bereinigte EBITDA lag mit 8,5 Mio. EUR um 77,6% unter dem Vorjahreswert. Die EBITDA-Marge ging entsprechend auf 2,9% zurück (Vorjahr: 10,3 %). Der Auftragsbestand zum 31. März lag mit 341 Mio. EUR rund 45% unter dem Vorjahresniveau und unterstreicht die derzeit verhaltene Marktdynamik. Positiv entwickelte sich hingegen der Free Cashflow, der auf 14,6 Mio. EUR (Vorjahr: 1,1 Mio. EUR) verbessert wurde. Hierzu trugen vor allem Optimierungen des Working Capital (u.a. Reduktion der Vorräte) aber auch ein diszipliniertes Investitionsverhalten bei. Prognose bestätigt: Das Management hat die Jahresziele bekräftigt und strebt Erlöse von rund 1 Mrd. EUR sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 5,0 bis 6,5% an. Dabei sollen die eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen, darunter die deutliche Reduktion von Leiharbeit und operativen Gemeinkosten, im weiteren Jahresverlauf zunehmend Ergebnisbeiträge liefern. Diese Ziele scheinen vor dem Hintergrund des geringen Auftragsbestandes ambitioniert und setzen eine spürbare Nachfragebelebung in den kommenden Quartalen voraus. Aufgrund des bis zuletzt schwierigen Marktumfeldes bleiben wir mit unseren Prognosen etwas unterhalb der Konzernziele. Fazit: Die Entwicklung in Q1 deckt sich mit unseren Erwartungen und macht nochmal deutlich, dass 2025 ein Übergangsjahr mit klarer Fokussierung auf Kostenkontrolle und Lagerabbau sein wird. Während wir kurzfristige Impulse für die Aktie erst mit einem Anziehen von Ordereingängen und Auftragsbestand im späteren Jahresverlauf erwarten, bleiben die mittelfristigen Perspektiven u.E. intakt. Wir bestätigen unser Kaufen-Votum mit einem Kursziel von 28,00 EUR +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32608.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2137698 14.05.2025 CET/CEST °