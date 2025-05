Zehnder Group AG / Schlagwort(e): Prognose/Gewinnwarnung

Zehnder Group erwartet positive Entwicklung für das erste Halbjahr 2025



14.05.2025 / 06:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Starkes Wachstum im Lüftungssegment bestätigt Fokussierungs-Strategie

Gränichen (CH), 14. Mai 2025: Die Zehnder Group (SIX: ZEHN), eine international führende Anbieterin von Gesamtlösungen für ein komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima, erwartet für das erste Halbjahr 2025 ein zweistelliges Umsatzwachstum und ein deutlich verbessertes bereinigtes EBIT1 im Vergleich zum Vorjahr.

Die ersten vier Monate entwickelten sich im Lüftungssegment in Nordamerika und Europa positiv. Wir rechnen daher für das erste Halbjahr 2025 mit einer deutlich besseren Ergebnisentwicklung als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz im Lüftungssegment wächst sowohl organisch als auch dank der Siber Akquisition. Zudem treibt das Segment die Profitabilität der Gruppe. Der Umsatzanstieg geht sowohl auf gestiegene Bauaktivitäten als auch auf einen Lageraufbau bei Kunden zurück. Der Umsatz im Heizkörpersegment ist hingegen weiter rückläufig, was die Strategie der konsequenten Fokussierung auf Lüftungs-Systemlösungen bestätigt.

Entsprechend rechnet die Zehnder Group für die ersten sechs Monate des Jahres 2025 mit einem Umsatz zwischen 380 Mio. EUR und 390 Mio. EUR (Vorjahr: 344.7 Mio. EUR) und einer bereinigten EBIT-Marge zwischen 8% und 9% (Vorjahr 6.6%). Es sind keine wesentlichen Einmalkosten zu erwarten.

Die vorlaufenden Indikatoren deuten zwar darauf hin, dass in verschiedenen Märkten der Nachfrage-Tiefpunkt überwunden ist. Die weitere Entwicklung im zweiten Halbjahr hängt neben einem weiteren möglichen Lageraufbau auch davon ab, ob die Konjunkturprogramme in wichtigen Märkten bereits zu greifen beginnen und wieweit durch die veränderte US-Zollpolitik neue Unsicherheiten und Belastungen für die wirtschaftliche Gesamtentwicklung entstehen. Die konkreten Effekte der Zollausweitungen auf die Geschäftstätigkeit der Zehnder Group im zweiten Halbjahr 2025 werden jedoch als gering eingeschätzt.

Die Zehnder Group wird die ungeprüften Zahlen für die ersten sechs Monate des Jahres 2025 am 25. Juli 2025 veröffentlichen. Sie plant, gleichzeitig den Ausblick für das Gesamtjahr 2025 zu kommunizieren.

1Alternative Performancekennzahlen (Alternative Performance Measures, APM) sind Kennzahlen, die unter Swiss GAAP FER nicht definiert sind. Aus diesem Grund kann die Vergleichbarkeit mit ähnlichen Zahlen anderer Unternehmen eingeschränkt sein. Zehnder Group verwendet APM als Steuerungsgrössen für die interne sowie externe Berichterstattung gegenüber Anspruchsgruppen.

Kontakt

René Grieder

Mitglied der Gruppenleitung, CFO

Zehnder Group AG, 5722 Gränichen (CH)

T +41 62 855 15 21, rene.grieder@zehndergroup.com



Alexander Kamb

Head of Investor Relations & Communications

Zehnder Group AG, 5722 Gränichen (CH)

T +41 62 855 15 36, alexander.kamb@zehndergroup.com



Diese Medienmitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist massgebend. Weitere Informationen zur Zehnder Group finden Sie auf www.zehndergroup.com.

Firmenprofil

Die Zehnder Group bietet weltweit führende Lösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima an. Die Produkte und Dienstleistungen der Gruppe umfassen Heizung, Kühlung, Raumlüftung und Luftreinigung. Die Gruppe entwickelt und fertigt ihre Produkte in eigenen Werken in Europa, China und Nordamerika. Im Geschäftsjahr 2024 beschäftigte die Zehnder Group rund 3500 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von 706 Mio. EUR. Die Gesellschaft ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorensymbol: ZEHN, Valorennummer: 27 653 461). Die nicht kotierten Namenaktien B werden durch die Graneco AG gehalten, die durch die Familien Zehnder kontrolliert wird.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Mitteilung kann bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Zehnder Group enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit, Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung, Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Mitteilung abweichen. Zehnder Group übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

Ende der Adhoc-Mitteilung

2136856 14.05.2025 CET/CEST