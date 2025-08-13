Werbung ausblenden

Original-Research: PORR AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
    ^
Original-Research: PORR AG - von Montega AG

13.08.2025 / 11:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu PORR AG

     Unternehmen:               PORR AG
     ISIN:                      AT0000609607

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      13.08.2025
     Kursziel:                  36,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Preview Q2: Starker Auftragseingang zu erwarten

PORR wird am 21. August den Halbjahresbericht vorlegen. Im yoy-Vergleich
gehen wir erneut von einer moderaten Topline- und überproportionalen
Ergebnissteigerung aus, hervorstechen dürfte aber vor allem ein besonders
starker Auftragseingang.

Auftragseingang von über 2 Mrd. EUR erwartet: Während ergebnisseitig das
zweite Quartal bzw. die erste Jahreshälfte saisonal-bedingt noch von leicht
untergeordneter Bedeutung für PORR ist, zählt Q2 in Bezug auf den
Auftragseingang i.d.R. zu den wichtigsten Quartalen. Hierbei bildet Q2/24
mit einem Auftragseingang von 1.918 Mio. EUR (Book-to-Bill: 1,17x) bereits
eine starke Basis, die u.E. im zurückliegenden Q2/25 aber noch deutlich
übertroffen worden sein dürfte. So gab das Unternehmen bereits im Rahmen der
Q1-Berichterstattung bekannt, dass in Polen diverse Ausschreibungen im
Infrastruktur- und Bahnbau mit einem Gesamtvolumen von ca. 800 Mio. EUR
gewonnen werden konnten, die teilweise in Q2 ins Orderbuch eingegangen sein
sollten. Hinzu kommt der Anfang Juni gemeldete Großauftrag über 428 Mio. EUR
zum Ausbau der Eisenbahninfrastruktur in Rumänien (vgl. Comment vom 11.06.).
Da u.E. auch in den deutschsprachigen Heimmärkten struktureller Rückenwind
besteht, gehen wir für die Segmente AT/CH und DE von einem soliden
Auftragsniveau aus. Hier liegt die Messlatte des Vorjahres mit 1.058 Mio.
EUR (AT/CH) bzw. 293 Mio. EUR (DE) jedoch bereits sehr hoch und mit Effekten
des deutschen Infrastrukturprogramms ist laut Vorstand erst ab 2027 zu
rechnen. In Summe erwarten wir für Q2/25 einen Konzern-AE i.H.v. 2.100 Mio.
EUR und gehen von einer Book-to-Bill-Ratio von 1,25x aus.

Bahnbau boomt: Dass insbesondere der Bahnbau in Osteuropa ein Zugpferd für
PORR bleiben sollte, zeigt der jüngst gemeldete Großauftrag zum Bau des mit
rund 5 km längsten Eisenbahntunnels in Polen. Der neue
Hochgeschwindigkeitstunnel ist Teil der wichtigen Eisenbahnstrecke 85, dem
sogenannten 'Y', das die Hauptstadt Warschau und den neuen Zentralflughafen
mit der Stadt ód verbinden soll. Das mit einer Bauzeit von 48 Monaten
angesetzte Projekt hat einen Auftragswert von mehr als 400 Mio. EUR. Im
August folgte schließlich ein Doppel-Auftrag zur Modernisierung der
Bahnstrecken 104 und 108 in Polen, der einen Gesamtwert von 372 Mio. EUR
aufweist. Die Fülle an Großprojekten verdeutlicht u.E., dass PORR im Bahnbau
zu den wichtigsten Playern am Markt zählt, wobei das Unternehmen nicht
zuletzt mit dem patentierten 'Feste Fahrbahn-System' (Slab Track) punkten
kann. Im Gegensatz zum herkömmlichen Gleisbau, bei dem die Schienen auf
Schwellen befestigt und in einer Schotterschicht eingebettet sind, kommt bei
der Slab Track-Technologie eine vorgefertigte Betonplatte als Untergrund zum
Einsatz, was eine längere Lebensdauer, weniger Erschütterungen und Lärm
sowie letztlich höhere Geschwindigkeiten von bis zu 400 km/h ermöglicht. Im
Rahmen des größten deutschen Bahnbauprojekts Stuttgart 21 wurden von PORR
ca. 34 km Slab Track verbaut, ebenso kommt das System im österreichischen
Koralmtunnel (33 km) sowie dem Semmering-Basistunnel (27,3 km) bereits zum
Einsatz. Der oben angesprochene Großauftrag für die Bahnstrecke 85 führt
Slab Track nun erstmals auch in Polen ein.

Fazit: PORR dürfte für Q2 über eine anhaltend hohe Auftragsdynamik
berichten. Zudem wurde der Verkauf eigener Aktien (ca. 4,3% des
Grundkapitals), den der Vorstand zur Stärkung der Kapitalbasis und zum
Ausbau des Infrastrukturgeschäfts avisiert hatte, mittlerweile vollzogen
(Bruttoemissionserlös: 45,1 Mio. EUR; Platzierungspreis: 26,50 EUR), sodass
der zwischenzeitliche Aktienüberhang überwunden sein sollte. Wir bekräftigen
unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 36,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die
Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum
Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der
Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ea94d6dce33656dd4ca1b6a73d4e6308

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2183224 13.08.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
PORR
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Gründer von Palantir
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?heute, 11:02 Uhr · onvista
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtgestern, 15:30 Uhr · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden