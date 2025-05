AKTIE IM FOKUS: Borussia Dortmund steigen weiter vor letztem Spieltag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Borussia Dortmund haben am Donnerstag mit 3,84 Euro einen weiteren Höchststand seit August erreicht. Die Anleger gehen optimistisch in den entscheidenden letzten Spieltag der Bundesligasaison und setzen auf das Erreichen der finanziell wie sportlich so wichtigen Champions League.

Da die Konkurrenten Freiburg und Frankfurt just zum Saisonende aufeinander treffen, und sich so gegenseitig wichtige Punkte wegnehmen, ist ein versöhnlicher Abschluss der enttäuschenden Saison für den BVB durchaus realistisch. Voraussetzung ist, dass die Borussen in ihrem Heimspiel - möglichst hoch - gegen den bereits feststehenden Absteiger aus Kiel gewinnen.

Für gewisse Beruhigung bei den Anlegern sorgten möglicherweise auch Aussagen des BVB-Sportdirektors Sebastian Kehl zur Kaderplanung. "Wir werden sicher keine fünf, sechs Top-Transfers machen - falls das jemand denken sollte", sagte Kehl dem "Kicker"./ag/jha/