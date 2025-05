Thyssen-Chef: Beteiligung des Bundes an Marine-Sparte hilfreich

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez würde eine Beteiligung des Bundes an der Marine-Tochter begrüßen.

"Eine Beteiligung des Bundes ist keine Vorraussetzung für den Spin Off", sagte der Manager am Donnerstag auf einer Video-Konferenz mit Journalisten. Thyssenkrupp wolle ja eine Mehrheit behalten. Perspektivisch könne aber ein Staatseinstieg helfen, die Verhältnisse in Europa zu stabilisieren.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Sabine Wollrab.)