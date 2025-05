Chef von Novo Nordisk tritt zurück

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kopenhagen (Reuters) - Der Chef des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk tritt zurück.

Eine personelle Veränderung sei nötig, weil der Konkurrenzdruck auf dem Markt für Abnehmmittel weiter zunehme und der Börsenwert des Unternehmens seit längerer Zeit schwinde, teilte der Konzern am Freitag mit. Die Papiere fielen am Freitag an der Börse in Kopenhagen um mehr als zwei Prozent, seit Jahresbeginn hat die Aktie 32 Prozent eingebüßt. Lars Fruergaard Jorgensen werde für eine Übergangszeit im Amt bleiben, bis die Nachfolge geregelt sei. Er kam 1991 zum Konzern und ist seit 2017 dessen Vorstandsvorsitzender.

Unter Jorgensens Führung wurde Novo zum Vorreiter auf dem Markt für Mittel gegen Fettleibigkeit und Diabetes. Investoren zeigten sich zuletzt jedoch besorgt, dass das Unternehmen seine Pionierstellung im Wettbewerb mit dem US-Rivalen Eli Lilly zunehmend einbüßt. An seinem Ausblick für 2025 hält der Konzern aber fest.

