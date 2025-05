EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit: International Impact Forum (IIF) am 4. Juni 2025 mit hochkarätigem Programm und Top-Speakern

EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG / Schlagwort(e): Konferenz

DN Deutsche Nachhaltigkeit: International Impact Forum (IIF) am 4. Juni 2025 mit hochkarätigem Programm und Top-Speakern



16.05.2025

Frankfurt am Main, 16. Mai 2025 – Die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG (ISIN DE000A3DW408) wird auf dem International Impact Forum am 4. Juni in Frankfurt ihr Geschäftsmodell präsentieren und ist gleichzeitig Mitsponsor der hochkarätigen Veranstaltung. Der Deutsche Nachhaltigkeit-CEO Ole Nixdorff wird im Rahmen eines Vortrags über die aktuellen Herausforderungen und neuen Trends der Impact-Szene berichten. Die Deutsche Nachhaltigkeit reiht sich mit ihrer Teilnahme am IIF in eine Vielzahl weiterer erstklassiger Impact-Unternehmen, Experten und Persönlichkeiten aus der Branche ein. So wird Dr. Othmar Karas, ehemaliger Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments, das International Impact Forum in Frankfurt eröffnen.

Weiterhin wird Prof. Dr. Torsten Weber, Experte für Nachhaltigkeit und Transformation, über die Relevanz der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN referieren. Einen regulatorischen Einblick in den Bereich des Impact Investing wird Anahita Thomas, Partnerin bei der renommierten Wirtschaftskanzlei Baker McKenzie, in ihrem Vortrag „Between Regulation and Innovation - Tackling the Green Future“ geben.

In der Paneldiskussion “Green Deal – What’s Next? Rethinking Sustainability in Europe“ werden die Nachhaltigkeitsexperten des Plenums über die aktuellen Neuerungen sowie die gesellschaftliche Relevanz von Nachhaltigkeitsthemen diskutieren. Weitere Vorträge werden u.a. von Dr. Gerald Schüssel, CEO des HighTech-Medical Hub More Impact AG, Thomas Forner, Co-Founder und Präsident von Focused Energy sowie von Prof. Dr. Holger Till, Professor an der Medical University Graz und der Nachhaltigkeits-Strategin Diana Born gehalten.

Der aus Fernsehen und Theater in Deutschland bekannte Schauspieler Nikolaus Okonkwo wird als prominenter Host durch das umfangreiche Programm des International Impact Forums führen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden sich hier: Frankfurt 2025 | International Impact Forum

Über DN Deutsche Nachhaltigkeit

Die DN Deutsche Nachhaltigkeit investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die Deutsche Nachhaltigkeit einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die Deutsche Nachhaltigkeit verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

Investor Relations und Media Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

DN@edicto.de

www.deutsche-nachhaltigkeit.com

16.05.2025

