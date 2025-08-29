Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: flatexDEGIRO AG: Vorstand strebt Verschmelzung der flatexDEGIRO AG mit der flatexDEGIRO Bank AG in 2026 an

EQS Group · Uhr

EQS-Ad-hoc: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Sonstiges
flatexDEGIRO AG: Vorstand strebt Verschmelzung der flatexDEGIRO AG mit der flatexDEGIRO Bank AG in 2026 an

29.08.2025 / 16:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

flatexDEGIRO AG: Vorstand strebt Verschmelzung der flatexDEGIRO AG mit der flatexDEGIRO Bank AG in 2026 an

Der Vorstand der flatexDEGIRO AG („Gesellschaft“) strebt eine Verschmelzung der konzerneigenen flatexDEGIRO Bank AG auf die börsennotierte Gesellschaft im Laufe des Jahres 2026 an. Diese Maßnahme soll die organisatorischen Strukturen vereinfachen und weitere Effizienzsteigerungen ermöglichen. Die strategische und operative Ausrichtung von flatexDEGIRO als führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa bleibt unverändert bestehen.

Voraussetzung für die mögliche Umsetzung dieser Maßnahme ist zum einen eine Satzungsänderung der Gesellschaft dergestalt, dass der „Gegenstand des Unternehmens“ (§ 2 der Satzung) auf die Ausübung von Bankgeschäften erweitert wird. Zum anderen bedarf es der Gewährung einer Banklizenz für die Gesellschaft durch die relevanten Aufsichtsbehörden, da die bestehende Banklizenz der flatexDEGIRO Bank AG nicht automatisch übertragen werden kann. Die Umsetzung dieser Maßnahme steht darüber hinaus unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft.

Kontakt:

Achim Schreck

Head of IR & Corporate Communications

flatexDEGIRO AG

Omniturm, Große Gallusstr. 16-18

60312 Frankfurt am Main

+49 (0) 69 450001 1700

achim.schreck@flatexdegiro.com

Ende der Insiderinformation

29.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:flatexDEGIRO AG
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon:+49 (0) 69 450001 0
E-Mail:ir@flatexdegiro.com
Internet:www.flatexdegiro.com
ISIN:DE000FTG1111
WKN:FTG111
Indizes:MDAX
Börsen:Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2190886
Ende der MitteilungEQS News-Service

2190886 29.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
flatexDEGIRO
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe27. Aug. · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden