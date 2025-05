EQS-News: technotrans-Hauptversammlung: zukunftsfähig durch Transformation

EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

technotrans-Hauptversammlung: zukunftsfähig durch Transformation

Dividendenausschüttung von 0,53 € je Aktie beschlossen

Karin Sonnenmoser als neue Anteilseignervertreterin in den Aufsichtsrat gewählt

Vorstand bekräftigt Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Sassenberg, 16. Mai 2025 – Die Hauptversammlung der technotrans SE hat heute die Ausschüttung einer Dividende von 0,53 € je Aktie beschlossen. Darüber hinaus wählten die Aktionärinnen und Aktionäre Karin Sonnenmoser als neue Vertreterin der Anteilseigner in den Aufsichtsrat und billigten die Vergütungssysteme für Vorstand und Aufsichtsrat. Der Vorstand betonte in seinen Reden die hervorragenden Zukunftsperspektiven und die Resilienz des Konzerns. Maßgeblich dafür ist das Effizienzprogramm ttSprint, das technotrans durch eine neue, marktorientierte Organisationsstruktur agiler, kundennäher und krisenfester macht. Dies zeigt sich auch durch einen starken Start in das neue Geschäftsjahr 2025: Im 1. Quartal erreichte technotrans einen Konzernumsatz von 60 Mio. € bei einer EBIT-Marge von 6,7 %. Der Vorstand bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2025, einen Konzernumsatz in einer Bandbreite zwischen 245 und 265 Mio. € bei einer EBIT-Marge zwischen 7 und 9 % zu erzielen.

„Mit der Transformation im vergangenen Jahr haben wir die Weichen für nachhaltiges und profitables Wachstum gestellt und sind nun resilienter und zukunftsfähig“, sagte Michael Finger, CEO der technotrans SE, im Rahmen der Veranstaltung.

Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorlagen zu

Die Hauptversammlung erteilte Zustimmung zu allen Beschlussvorlagen. Hierzu zählte unter anderem die Ausschüttung einer Dividende von 0,53 € pro Aktie. Darüber hinaus billigte die Hauptversammlung den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 sowie die Vergütungssysteme für den Vorstand und den Aufsichtsrat für die kommenden vier Jahre. Die Anteilseigner wählten zudem Karin Sonnenmoser als neue Vertreterin in den Aufsichtsrat. Frau Sonnenmoser verfügt über einen Abschluss als Diplom-Kauffrau der Universität Augsburg sowie einen MBA der University of Dayton, Ohio, USA. Sie hat langjährige Managementerfahrung und ist unter anderem Mitglied des Aufsichtsrats bei der Renk Group AG.

Zukunftsfähig durch Transformation

Die Vorstandsmitglieder Michael Finger (CEO) und Natascha Sander (CFO) stellten in ihren Reden heraus, wie die konsequente Transformation des technotrans-Konzerns Werte schafft: Die Profitabilität konnte im schwierigen konjunkturellen Umfeld im Jahresverlauf 2024 sukzessive gesteigert werden – bis auf eine bereinigte EBIT-Marge von 8,7 % im 4. Quartal. Trotz eines konjunkturbedingt gesunkenen Konzernumsatzes im Geschäftsjahr 2024 erzielte der Konzern bereinigt um temporäre Aufwendungen für Abfindungen und die Neuorganisation eine EBIT-Marge von 6 %. Im Ergebnis zeigen sich erste Effekte des erfolgreich umgesetzten Effizienzprogramms ttSprint, der neuen marktorientierten Organisation, der kontinuierlich an Bedeutung gewinnenden Technologiekompetenz sowie der stringenten Ausrichtung auf wachstumsstarke Märkte – allen voran Energy Management. Mit Flüssigkeitskühlungen für Datacenter sowie Batterie-Thermomanagementsystemen für E-Busse und für Schienenfahrzeuge liefert technotrans notwendige Lösungen für globale Megatrends wie Künstliche Intelligenz und Dekarbonisierung. In Bezug auf das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit berichtete der Vorstand von Fortschritten bei der CO₂-Reduktion und technologischen Innovationen mit natürlichen Kältemitteln.

Starkes 1. Quartal 2025: Jahresprognose bestätigt

Der technotrans‑Konzern ist dynamisch in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Das Unternehmen erzielte im 1. Quartal einen Konzernumsatz von 60,1Mio.€ und steigerte das operative Konzernergebnis (EBIT) gegenüber dem Vorjahr um das Zehnfache auf 4,0Mio.€. Dies entspricht einer EBIT‑Marge von 6,7%. Vor diesem Hintergrund bestätigt der Konzernvorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2025, die einen Konzernumsatz zwischen 245 und 265 Mio. € bei einer EBIT-Marge zwischen 7 und 9 % vorsieht.

„Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie haben mit außerordentlichem Engagement und großer Veränderungsbereitschaft die Transformation mitgestaltet und zum Erfolg geführt. Gemeinsam werden wir den Kurs des profitablen Wachstums fortsetzen“, betonte Michael Finger.

