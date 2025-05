Original-Research: Cenit AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Cenit AG - von GBC AG 16.05.2025 / 11:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Cenit AG Unternehmen: Cenit AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 19,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Q1 von angekündigten Restrukturierungsaufwendungen geprägt; Guidance, Kursziel und Rating bestätigt Trotz des herausfordernden Umfelds hat die CENIT AG in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 die Umsätze um 1,9 % auf 51,51 Mio. EUR (VJ.: 50,55 Mio. EUR) gesteigert. Die rückläufige Umsatzentwicklung, die sich aus dem schwierigen Marktumfeld ergibt, wurde dabei durch anorganische Effekte aufgefangen. In den ersten drei Monaten 2025 sind gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres auch die Umsätze der im Juli 2024 erworbenen Analysis Prime LLC enthalten, die bei rund 3 Mio. EUR gelegen haben dürften. Dieser anorganische Effekt ist auch in der Umsatzaufteilung erkennbar. Da Analysis Prime im Wesentlichen Beratungsumsätze generiert, legten diese um 11,5 % auf 22,15 Mio. EUR (VJ.: 19,86 Mio. EUR) spürbar zu. Dieser Anstieg kompensierte die rückläufige Entwicklung der Eigensoftwareumsätze (-1,4 %) sowie der Umsätze mit Fremdsoftware (-4,9 %). In den Vorjahresumsätzen mit Fremdsoftware war ein volumenstarker Auftrag aus dem Defence-Bereich (3DS) enthalten, der im ersten Quartal 2024 zu einer außerordentlich starken Entwicklung beigetragen hatte. Trotz einer leichten Umsatzsteigerung weist die CENIT AG ein auf -2,44 Mio. EUR (VJ.: 3,15 Mio. EUR) reduziertes EBITDA aus. Ein wichtiger Aspekt für diese Entwicklung war ein Sonderaufwand in Höhe von 3,35 Mio. EUR, der im Zusammenhang mit der Umsetzung der angekündigten Restrukturierungsmaßnahmen steht. Im Rahmen des Restrukturierungsprogramms soll in den nächsten Quartalen die Anzahl der Mitarbeiter (geplante Personalreduktion: 51) reduziert werden, wofür im ersten Quartal 2025 Rückstellungen gebildet wurden. Für die Folgequartale ergeben sich in diesem Zusammenhang zwei entlastende Effekte für das EBITDA. Einerseits werden die Sonderaufwendungen deutlich zurückgehen (Q2 2025: ca. 0,3-0,4 Mio. EUR), andererseits werden die ersten Einspareffekte aus der Reduzierung des Personals sichtbar werden. Neben den Sonderaufwendungen war im EBITDA ein negativer Ergebnisbeitrag von -1,4 Mio. EUR der Analysis Prime enthalten. Analysis Prime war dabei von Verschiebungen sowie von einem verzögerten Anlauf von Kundenaufträgen betroffen. Dies dürfte jedoch in den Folgequartalen zu einem stärkeren Umsatzanstieg und einem positiven Ergebnisbeitrag führen. Neben den genannten Effekten war das EBIT in Höhe von -5,44 Mio. EUR (VJ.: 1,24 Mio. EUR) von zusätzlichen PPA-Abschreibungen im Zusammenhang mit der Anpassung immaterieller Vermögenswerte (Kundenstamm) in Höhe von rund 0,9 Mio. EUR belastet. Positiv hervorzuheben ist der für das erste Quartal gewohnt hohe operative Cashflow in Höhe von 11,66 Mio. EUR (VJ.: 12,54 Mio. EUR), in dem erhaltene Anzahlungen von Kundenseite enthalten sind. Die liquiden Mittel erhöhten sich auf 27,03 Mio. EUR (31.12.2024: 16,46 Mio. EUR). Im Jahresverlauf sollten sie sich entsprechend der Leistungserbringung für die erhaltenen Anzahlungen wieder reduzieren. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 rechnet das Management von CENIT unverändert mit Umsatzerlösen zwischen 229 Mio. EUR und 234 Mio. EUR und damit mit einer sichtbaren Umsatzsteigerung gegenüber 2024. Hierzu soll insbesondere der erstmalig ganzjährige Umsatzbeitrag von Analysis Prime beitragen, für die Umsätze in Höhe von unverändert 28 Mio. USD (ca. 24,9 Mio. EUR) erwartet wird. Zwar blieb die Geschäftsentwicklung der ersten drei Monate 2025 unterhalb dieser Erwartung, für die Folgequartale rechnet CENIT jedoch mit einer deutlichen Verbesserung. Laut Unternehmensangaben ist bereits im April eine spürbare Verbesserung bei Analysis Prime erkennbar. Auch gruppenweit rechnet die Gesellschaft mit einer Auflösung der zurückhaltenden Kundennachfrage. Auch die Ergebnis-Guidance, die ein EBITA in Höhe von 12,4 Mio. EUR erwartet, wurde bestätigt. Die kommenden Quartale dürften dabei im Vergleich zum ersten Quartal von einer deutlich unterproportionalen Entwicklung der operativen Kosten geprägt sein. Im Zusammenhang mit den eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen sollten im zweiten Quartal lediglich Sonderaufwendungen in Höhe von ca. 0,3 bis 0,4 Mio. EUR anfallen. Zugleich sollten erste Einspareffekte aus der Reduzierung des Personalbestandes sichtbar werden. Schließlich sollte Analysis Prime mit der erwarteten Ausweitung der Geschäftstätigkeit einen positiven Ergebnisbeitrag leisten. Analog zur Unternehmens-Guidance behalten wir unsere Prognosen unverändert bei und vergeben weiterhin, bei einem Kursziel von 19,00 EUR, das Rating KAUFEN. 