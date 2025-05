Trading-Chance Atmos Energy: Mega-Trendaktie!

Werbung

Ein weiterer Dividenden-Aristokrat ist Gegenstand der heutigen Trading-Chance, die wir Ihnen vorstellen. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen aus der Energie-Branche, genau genommen Gasversorgung. Wie alle Dividenden-Aristokraten hat auch dieses Unternehmen seine Dividende über 25 Jahre alljährlich erhöht. Damit ist es eines von nur 151 Aktien weltweit. Die Rede ist von Atmos Energy!

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 151 Aristokraten-Aktien stammen 118 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht Atmos Energy?

Atmos Energy ist schwerpunktmäßig im Sektor Erdgas-Distribution tätig. Das Unternehmen ist in den USA aktiv und spezialisiert sich auf die Verteilung und den Verkauf von Erdgas an Wohn-, Gewerbe- und Industriekunden. Zudem ist Atmos Energy im Bereich „Pipeline and Storage“ engagiert, wobei es sich mit dem Betrieb und der Wartung von Gasleitungssystemen und Speichereinrichtungen befasst. Atmos macht seine Geschäfte in verschiedenen Bundesstaaten der USA und stellt Dienstleistungen bereit, die den Transport und die Versorgung von Erdgas sicherstellen. Atmos Energy beschäftigt sich auch mit dem Erwerb und der Verwaltung von Gasversorgungslizenzen und -verträgen. Kurzum: man ist auf einen Sektor spezialisiert, dort aber breit aufgestellt und deckt eine breite Wertschöpfungskette ab.

Bewertung und fundamentale Entwicklung

Die fundamentalen Kennziffern und Zahlen von Atmos Energy machen einen fantastischen Eindruck. Das Unternehmen erhöhte jedes Jahr (seit Dekaden) die Dividende, weshalb es zu den Aristokraten-Aktien zählt. Spektakulär ist die Netto-Marge mit derzeit 25%. Zudem sitzt das Unternehmen auf einem regelrechten Berg von Cash. Aktuell sprechen wir hier von 545 Millionen Cash & Wertpapieren. Zum Vergleich: im Jahr 2020 waren es lediglich 20,8 Millionen Cash und Wertpapiere. Der Gewinn wurde ebenfalls gesteigert und liegt derzeit bei 7,16 Dollar je Aktie. Bis 2028 soll er auf über 8 Dollar ansteigen.

Mega-Trend in vollem Gange!

Aus einem über Jahrzehnte stabilen Aufwärtstrend wurde ein inzwischen sehr dynamischer Trend, der sich auch jüngst einmal mehr beschleunigte und steiler ansteigt, als jemals zuvor. Der seit 2013 intakte Trendkanal wurde ganz frisch nach oben durchstoßen, so dass wir in einen noch steileren Trend übergegangen sind.

Wir sprechen hier über eine absolute Qualitätsaktie, weshalb es nicht darum gehen darf, dass es schnell und besonders steil ansteigt. Gut möglich, dass sich der Trend im Rahmen einer Konsolidierung irgendwann wieder etwas abflacht. Jede Korrektur, die oberhalb von 100/110 Dollar abgeschlossen wird, kann der bullishen Bias dieser Aktie nichts anhaben. Bleibt es beim Ausbruch aus dem Trendkanal, so wäre via Trend-Differenz-Methode das nächste Etappenziel bei zirka 210 Dollar gelegen.

Quelle: www.tradingview.com

Zusammenfassung

Ein stärkeres Chart-Bild, als es Atmos Energy vorweist, kann eine Aktie kaum haben. Trotz der Turbulenzen der letzten Wochen und Monate notiert die Aktie am Allzeithoch und weist seit der Erstnotiz im Jahr 1983 eine unglaublich trendintensive und stetige Entwicklung auf. Fundamental ist das Unternehmen ein Fels in der Brandung, verfügt über hohe Cash- und Wertpapier-Reserven und wächst sehr beständig. Für uns ist eine solche Aktie jederzeit ein Kauf – selbstverständlich auch jetzt!

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Atmos Energy

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 103,222 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 159,20 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,78. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PL05Q9.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 100, 120 und 140 USD

