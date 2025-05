Uber: Wer die Aktie noch nicht hat, bekommt wieder eine Kaufchance

Die Aktie von Uber - in den vergangenen Jahre ein echter Überflieger - schwächelte zum Wochenauftakt zusammen mit dem breiten Markt.

Für Börsenprofi Martin ist das aber eine gesunde Konsolidierung. Unterdessen arbeitet der Konzern fleißig daran, seine Kunden noch stärker an an sich zu binden. Daher hat Martin ein klares Votum, was die Aktie angeht - mehr dazu gibt's in der Videoanalyse.