AKTIE IM FOKUS: SFC Energy sehr schwach - Experte sieht Auftragslage gelassen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SFC Energy haben nach dem Quartalsbericht am Dienstag deutlich unter Druck gestanden. Die Papiere des Brennstoffzellen-Spezialisten rutschten zeitweise um gut 14 Prozent ab und landeten damit unter ihrer 50-Tage-Linie. Zuletzt dämmten sie die Verluste aber etwas ein auf minus 10 Prozent bei 23 Euro.

SFC hatte zwar die Jahresziele bestätigt. Die Anleger störten sich allerdings womöglich an der Auftragslage. Der Auftragsbestand lag Ende März 2025 deutlich unter dem Niveau, das er nach dem ersten Quartal des Vorjahres aufgewiesen hatte.

Die niedrige Book-to-Bill-Ratio, also das Verhältnis zwischen Auftragseingang und verbuchtem Umsatz, ist laut dem Experten Malte Schaumann von Warburg Research aber kein Anlass zur Sorge. Denn es gebe quartalsweise starke Schwankungen, und erst im Vorquartal habe man Rekordaufträge vermelden können. Der Auftragsbestand reiche aus für das versprochene Wachstum.

Die Aktien von SFC zollen derzeit auch der enormen Erholungsrally vom April-Tief im Zuge des globalen Zoll-Schocks bis Mitte dieses Monats Tribut. In der Spitze hatten sie dabei in fünf Wochen über die Hälfte an Wert gewonnen und waren wieder auf dem Weg zu ihrem Jahreshoch./ag/lew/jha/