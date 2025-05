EQS-News: CGRE AG verkauft Fachmarktzentrum im Quartier Plagwitzer Höfe in Leipzig

EQS-News: CGRE AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien

CGRE AG verkauft Fachmarktzentrum im Quartier Plagwitzer Höfe in Leipzig



Medieninformation

CGREAG verkauft Fachmarktzentrum im Quartier Plagwitzer Höfe in Leipzig

Leipzig, 20. Mai 2025– Die CGREAG, die bundesweit tätige und börsennotierte Plattform für Immobilien, hat ein Fachmarktzentrum, welches Teil der Quartierentwicklung Plagwitzer Höfe in Leipzig ist, an die REWE Group verkauft. Seit 2007 wurde in den wirtschaftlich zusammenhängenden Arealen eine Vielzahl von modernen Neu- und Altbauten entwickelt und saniert. Der Lebensmitteleinzelhandel wurde im Jahr 2016 neu errichtet und ergänzt den historischen Bestand. Insgesamt entspricht die veräußerte Fläche rund 20 Prozent der gesamten Mietfläche des Quartiers.

Die wirtschaftliche Einheit bestehend aus Vollsortimenter, Discounter, Getränke – und Baumarkt wurde nun ausplatziert. Der Kaufpreis wird anteilig zur fristgemäßen Rückführung von projektbezogenen Darlehenspositionen verwendet und so wird zudem in diesem sehr dynamischen Anlageumfeld zusätzliche Liquidität aufgebaut.

Der Vorstand der CGREAG Jürgen Kutz betont: „Mit dem erfolgreichen Verkauf in einem schwierigen Marktumfeld materialisiert sich die Ausrichtung auf unser neues Geschäftsmodell. Unsere Strategie beinhaltet die Fertigstellung von in sich geschlossenen Projekteinheiten und deren Ausplatzierung an institutionelle Investoren und Markteilnehmer“.

Der Vorstandssprecher der CGREAGRonald Pofalla stellt heraus: „Die sorgfältige Umsetzung und Fertigstellung von Baumaßnahmen qualitativ hochwertiger Einzel- und Fachhandel ermöglicht nachhaltige und stabile Verkaufsrenditen“.

Die CGREAG hat das Gesamtquartier Anfang letzten Jahres übernommen und hat im Rahmen der strategischen Portfolioanpassung die Teilfläche des Quartiers mit einer Gesamtmietfläche von rund 19.000 m² im Zuge des Asset-Deals veräußert. Käufer ist die bereits seit 2016 im Quartier ansässige REWE Group, die damit ihr langfristiges Engagement am Standort weiter ausbaut. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die CGREAG wurde rechtlich von Michael Schmidt und steuerlich von Antje Dominiak mit Unterstützung von Richard Preuß von ADO Advisory beraten. Die Transaktion wurde von Lars Kuchenbuch von der IKP Immobilien Group vermittelt.

Über die CGRE AG

Die CGRE AG ist ein Immobilienunternehmen mit Sitz in Leipzig, das im Freiverkehr an der Wertpapierbörse Frankfurt a. M. gelistet ist. Die Aktiengesellschaft ist operativ in drei Sparten unterschiedlicher Gewichtung aufgestellt: in Immobilien-Bestand mit laufendem Ertrag (Yield), in Projektentwicklungen mit mittelfristigem Fertigstellungshorizont (Growth) und in Baulandentwicklung (Site). Neben dem klassischen Portfoliomanagement wird sich das Unternehmen auf die Projektentwicklung moderner und anspruchsvoller Stadtquartiere konzentrieren.

Kontakt:

Jürgen Kutz

Vorstand

aktie@cgre.ag

