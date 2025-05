Musk will auch in fünf Jahren noch Tesla-Chef sein

DOHA (dpa-AFX) - Elon Musk hat keine Pläne, die Spitze des Elektroauto-Herstellers Tesla zu verlassen. Bei einem Bühnen-Interview in Katar sagte er "Ja" auf die Frage, ob er in fünf Jahren noch Tesla-Chef sein werde. Auch die Nachfrage, ob er sich sicher sei, antwortete Musk lachend: "Nun, nein, ich könnte sterben." Zugleich bekräftigte er, dass er mehr Tesla-Aktien haben wolle, damit kritische Investoren ihn nicht aus dem Job drängen können.

Musks rechte politische Ansichten und seine Rolle als Kostensenker von Präsident Donald Trump in der US-Regierung hatten zum Rückgang der Tesla-Auslieferungen in den vergangenen Monaten beigetragen. Musk spielte den Rückgang herunter: Die Verkäufe seien schwach in Europa und stark anderswo. Auch habe Tesla Kunden auf der rechten Seite des politischen Spektrums gewonnen.

Das "Wall Street Journal" hatte vor wenigen Wochen berichtet, dass Mitglieder des Tesla-Verwaltungsrates die Headhunter-Firmen kontaktiert hatten, um die Suche nach einem neuen Chef anzustoßen. Tesla wies zurück, dass es einen Vorstoß des Verwaltungsrates dazu gegeben habe.

Musk sagte auch, dass er in Zukunft voraussichtlich weniger Geld für politische Zwecke ausgeben werde. "Ich denke, ich habe genug getan", sagte er zur Begründung. Musk hatte im vergangenen Jahr mehr als 250 Millionen Dollar für Trumps Wahlkampf gespendet und wurde zeitweise zu einem engen Vertrauten des US-Präsidenten. Wenn er in Zukunft einen Grund sehen werde, Geld für Politik auszugeben, werde dies wieder machen, fügte Musk hinzu. "Aktuell sehe ich keinen Grund."/so/DP/stw