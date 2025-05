AKTIE IM FOKUS: Henkel nach Kaufempfehlung gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank sind die Aktien von Henkel am Mittwoch in einem trägen Marktumfeld gefragt. Die Papiere der Düsseldorfer kletterten auf der Handelsplattform Tradegate um 1,6 Prozent auf 71,98 Euro. Auf Xetra würden sie es damit über ihre 50-Tage-Linie schaffen.

In den Aktien sei ein Abschwung eingepreist, der sich so in den Daten nicht abzeichne, schrieb der Deutsche-Bank-Experte Tom Sykes. Henkel-Papiere könnten also schon zur Neubewertung ansetzen, wenn schlechte Nachrichten ausbleiben - sie bräuchten nicht einmal gute.

Mit Sykes erhöhtem Kursziel von 80 Euro würden Henkel-Aktien auf das Niveau von Mitte März zurückkehren. Seinerzeit waren sie nach der Vorjahresbilanz und dem Ausblick jäh vom Jahreshoch bei 88,50 Euro zurückgefallen. Sie hatten sich erst Mitte April bei 66 Euro wieder wirklich stabilisiert./ag/jha/