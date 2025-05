Bayer weiter auf Erholungskurs

(dpa-AFX) - Im schwächeren Marktumfeld sind die Aktien von Bayer am Donnerstagvormittag mit Kursgewinnen aufgefallen. Die Papiere der Leverkusener erholten sich zwischenzeitlich um weitere 3,4 Prozent auf 24,515 Euro und schafften es damit zurück über ihre exponentielle 200-Tage-Linie. In diesem Bereich ebbte der Schwung aber ab, nachdem sie vom Zwischentief vor einer Woche inzwischen wieder gut 11 Prozent gewonnen hatten.

Auftrieb gab am Donnerstag, dass das Augenmittel Eylea in China die Marktzulassung zur Behandlung feuchter, altersabhängiger Makuladegeneration erhalten hat. In einer Studie hatte sich eine vergleichbare Wirkung bei längerem Behandlungsintervall mit höherer Dosis gezeigt wie in der Standardtherapie in kürzeren Abständen mit geringerer Wirkstoffgabe. Die Zulassung erfolgte für das längere Intervall. Eylea ist insgesamt für Bayer ein wichtiger Kassenschlager.

Bayer-Aktien waren zur Monatsmitte nach den Quartalszahlen noch fast auf 27 Euro geklettert und hatten damit versucht, ihre Bodenbildung im Chart zu untermauern. Noch am selben Tag waren sie aber wieder scharf abgedreht und hatten in der Folge binnen drei Tagen wieder 18 Prozent an Wert verloren./ag/men