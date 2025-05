Wall Street kaum bewegt - Sorgen wegen Staatsschulden bleiben

Aktien New York

Nach dem Kursrutsch zur Wochenmitte haben die US-Börsen am Donnerstag zunächst keine klare Richtung gezeigt. Im frühen Handel verlor der Leitindex Dow Jones Industrial 0,18 Prozent auf 41.786,33 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,12 Prozent auf 5.837,55 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es hingegen um 0,14 Prozent auf 21.110,39 Punkte hoch.

Hintergrund der jüngsten starken Verluste waren die zunehmenden Sorgen der Anleger wegen des steigenden US-Staatsdefizits. Marktbeobachter verwiesen als Belastung insbesondere auf die geplanten deutlichen Steuersenkungen.

Am Donnerstag nun passierte das von US-Präsident Donald Trump vorangetriebene Steuer- und Ausgabengesetz das Repräsentantenhaus. Geplant ist mit dem Paket unter anderem, Steuererleichterungen aus Trumps erster Amtszeit dauerhaft zu verlängern. Gegenfinanziert werden soll das etwa durch Einschnitte bei Sozialleistungen - was bei den Demokraten auf scharfen Widerstand stößt. Als nächstes steht die Abstimmung im ebenfalls von Trumps Republikanern dominierten Senat an.