Northvolt stellt Batterieproduktion in Schweden ein

Stockholm (Reuters) - Der insolvente Batteriehersteller Northvolt aus Schweden stellt die Produktion in seinem Heimatland komplett ein.

Die verbliebene Produktion von Batteriezellen werde bis zum 30. Juni beendet, teilte der Insolvenzverwalter des Unternehmens am Donnerstag mit. Die Suche nach einem Käufer für das Geschäft laufe zwar weiter, jedoch gebe es keine realistische Aussicht auf eine kurzfristige Übernahme. Zugleich gebe es interessierte Parteien und potenzielle Käufer für verschiedene Geschäftsbereiche innerhalb der Northvolt-Gruppe. Die Verhandlungen dazu befänden sich in unterschiedlichen Stadien.

Mitte März meldete Northvolt Insolvenz in Schweden an und erklärte später, zunächst in beschränktem Umfang weiter produzieren zu wollen. Im November hatte Northvolt in den USA bereits ein Sanierungsverfahren nach Kapitel 11 des US-Konkursrechts eingeleitet. Die Firma war beim Hochlauf ihrer Batterieproduktion auf Schwierigkeiten gestoßen, wichtige Kunden waren abgesprungen. Die Schweden galten als der größte Hoffnungsträger, in Europa eine eigenständige Produktion von Batterien für Elektroautos aufzubauen und damit den dominierenden Herstellern aus Asien Konkurrenz zu machen.

