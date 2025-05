EQS-News: Eckert & Ziegler zum zweiten Mal mit „Best Managed Companies Award“ ausgezeichnet

EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Berlin, 23. Mai 2025. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700) ist erneut Preisträger des „Best Managed Companies Award“. Deloitte Private, UBS und die Frankfurter Allgemeine Zeitung zeichnen gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hervorragend geführte Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand aus. Eckert & Ziegler erhält den begehrten Preis nun bereits zum zweiten Mal.



Im Rahmen eines mehrstufigen Bewerbungsverfahrens wurden die teilnehmenden Unternehmen auf ihre Exzellenz in den folgenden Kernbereichen bewertet: Strategie, Produktivität und Innovation, Kultur und Commitment sowie Finanzen und Governance. Voraussetzung für die Auszeichnung ist eine hohe Performance in allen vier Bereichen. Danach wurden die Preisträger von einer Jury, bestehend aus renommierten Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien ausgewählt.



„Wir sind stolz, erneut zu den Preisträgern der renommierten Auszeichnung Best Managed Companies zu zählen. Der Award spornt uns an, weiterhin unsere führende Position als Isotopenlieferant für die Nuklearmedizin und Messtechnik auszubauen. Mein Dank geht an unsere über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, die maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen haben,“ sagt Dr. Harald Hasselmann, Vorsitzender des Vorstands der Eckert & Ziegler SE.



„Strategische Weitsicht und Innovationskraft sind die wesentlichen Merkmale einer Best Managed Company wie Eckert & Ziegler. Die Preisträger navigieren vorausschauend durch die sich ständig wandelnden Marktbedingungen, setzen in einem bewegten Umfeld richtungsweisende Akzente und gestalten gleichzeitig die Zukunft mit dem nötigen Bedacht. Eckert & Ziegler demonstriert, wie Unternehmen in ihrer Region maßgeblich zur Entwicklung beitragen und neue Perspektiven für Wirtschaft und Gesellschaft eröffnen können“, betont Dr. Christine Wolter, Partner und Lead von Deloitte Private.



Über Eckert & Ziegler

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler SE

Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138

karolin.riehle@ezag.de

www.ezag.de

