EQS-News: Nabaltec AG erhält erneut den Best Managed Companies Award und erreicht als siebenmaliger Preisträger Platinstatus

Schwandorf, 23. Mai 2025 – Die Nabaltec AG wurde zum wiederholten Male für ihre hohe Innovationskraft ausgezeichnet. Nabaltec ist siebenmaliger Preisträger des Best Managed Companies Award und trägt damit den Platinstatus des Gütesiegels für hervorragend geführte Unternehmen. Das Best Managed Companies Programm ist ein Wettbewerb und Gütesiegel für erfolgreiche mittelständische Firmen. Die Vision: Aufbau eines nationalen und globalen Ökosystems hervorragend geführter mittelständischer Unternehmen. Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal von Best Managed Companies ist seine Internationalität: Best Managed Companies wurde in den 1990er-Jahren von Deloitte in Kanada ins Leben gerufen und ist inzwischen in mehr als 45 Ländern erfolgreich eingeführt worden.

„Der Best Managed Companies Award honoriert auf internationaler Ebene die nachhaltige Ausrichtung der Nabaltec, der eine hohe Innovationskraft zu Grunde liegt“, sagt Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG, der den Preis gestern in Frankfurt entgegennahm. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich mit ihrem Engagement täglich dafür ein und wir sind stolz, diesen Preis bereits zum siebten Mal entgegenzunehmen und damit den Platinstatus zu erhalten.“

Grundvoraussetzungen für die Teilnahme am Best Managed Companies Award sind ein Mindestjahresumsatz von 150 Mio. Euro und ein Hauptsitz in Deutschland. Wichtig ist zudem, dass die teilnehmenden Firmen mittelständisch geprägt sind und in den vergangenen Jahren wirtschaftlich erfolgreich waren.

„Strategische Weitsicht und Innovationskraft sind die wesentlichen Merkmale einer Best Managed Company wie der Nabaltec AG. Die Preisträger navigieren vorausschauend durch die sich ständig wandelnden Marktbedingungen, setzen in einem bewegten Umfeld richtungsweisende Akzente und gestalten gleichzeitig die Zukunft mit dem nötigen Bedacht. Nabaltec demonstriert, wie Unternehmen in ihrer Region maßgeblich zur Entwicklung beitragen und neue Perspektiven für Wirtschaft und Gesellschaft eröffnen können“, betont Dr. Christine Wolter, Partner und Lead von Deloitte Private.

„Gute Unternehmensführung ist heute entscheidender denn je – in einer Welt, die sich rasant verändert und in der Planbarkeit zur Ausnahme wird. Der Best Managed Companies Award zeichnet Unternehmen aus, die mit klarer Strategie, stabilen Strukturen und echter Veränderungsbereitschaft den Herausforderungen unserer Zeit begegnen. Er schafft Raum für Austausch, fördert die Reflexion eigener Stärken und gibt wertvolle Impulse für nachhaltiges Wachstum im Unternehmertum. Dass wir auch in diesem Jahr wieder einige herausragende Beispiele würdigen dürfen – trotz anhaltender Wirtschaftsflaute, Zollpolitik und geopolitischen Umbrüchen – macht Mut und stimmt mich mit Blick auf die Zukunft des deutschen Mittelstands positiv“, sagt Tobias Vogel, CEO UBS Europe SE.

Über die Nabaltec AG:

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten „Funktionale Füllstoffe“ und „Spezialoxide“ im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an.



Über Deloitte:

Deloitte bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Audit und Assurance, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeitenden liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, die unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen und den Weg zu einer stärkeren Wirtschaft, einer gerechteren Gesellschaft und einer nachhaltigen Welt weisen. Deloitte baut auf eine über 175-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die rund 457.000 Mitarbeitenden von Deloitte das Leitbild „making an impact that matters“ täglich leben: www.deloitte.com/de.

Über UBS:

UBS ist ein führender und globaler Vermögensverwalter sowie die führende Universalbank in der Schweiz. Neben Angeboten für vermögende Familien, Privatpersonen und Unternehmer bietet UBS diversifizierte Asset Management Lösungen und fokussierte Investmentbanking-Services. Per Ende viertes Quartal 2024 verwaltet UBS ein Vermögen in Höhe von 6,1 Billionen US-Dollar. Auf dem Weg zu ihren persönlichen finanziellen Zielen unterstützt UBS ihre Kundinnen und Kunden mit individueller Beratung, Anlagelösungen und -produkten. Mit Hauptsitz in Zürich ist UBS als globale Bank mit Schweizer Wurzeln in mehr als 50 Märkten weltweit aktiv. Die Aktien der UBS Group sind an der SIX Swiss Exchange und an der New York Stock Exchange (NYSE) gelistet.

Über den Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI):

Der BDI ist die Spitzenorganisation der deutschen Industrie und der industrienahen Dienstleister. Er vertritt 39 Branchenverbände, 15 Landesvertretungen und mehr als 100.000 Unternehmen – börsennotierte Konzerne genauso wie mittelständische Familienunternehmen – mit rund acht Millionen Beschäftigten. Das machen den Verband zur Stimme der deutschen Industrie in Berlin und Brüssel. Der BDI setzt sich für wettbewerbsfähige und erfolgreiche Unternehmen in Deutschland, Europa und der Welt ein.

Über Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.):

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) zählt zu den bedeutendsten überregionalen Tages- und Wirtschaftszeitungen. Sie steht für Unabhängigkeit, gründlich recherchierte Fakten, präzise Analysen und kluge Kommentare. Täglich liefert sie verlässliche Informationen aus erster Hand – in Print-, Online- und Multimediaformaten. Neben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erscheinen im Verlag das Premiummagazin Frankfurter Allgemeine Quarterly, das Hochglanzmagazin Frankfurter Allgemeine Magazin sowie das regionale Wirtschaftsmagazin Frankfurter Allgemeine Metropol. Auf FAZ.NET, in zahlreichen Apps und Podcasts macht die Frankfurter Allgemeine ihre Inhalte jederzeit und überall digital verfügbar. Mehr als 300 Redakteurinnen und Redakteure sorgen für Qualitätsjournalismus. Die vielfach ausgezeichnete Redaktion verfügt mit fast 90 Inlands- und Auslandskorrespondenten über eines der größten eigenen Korrespondentennetze aller Tageszeitungen weltweit.

