Trump droht EU mit 50% Zöllen | Einzelhandel zeigt Folgen der Zölle

Die Wall Street wurde diese Woche zuerst durch die Sorge vor steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen belastet. Nun erinnert Donald Trump daran, wie unberechenbar seine Administration ist. Die Gespräche mit der EU verlaufen laut Trump nicht zufriedenstellend. Auf TruthSocial empfiehlt der Präsident eine Anhebung der Importzölle auf alle Waren aus der Region auf 50%, mit der Etablierung ab 1. Juni. So unwahrscheinlich derartige Zölle auch sind, wird durch den Post zumindest die Angst davor angefacht. Gleichzeitig wird Apple von Trump erneut aufgefordert die iPhones zukünftig in den USA zu produzieren. Wenn dies nicht geschieht, drohen Apple Importzölle von mindestens 25%. Wir sehen einmal mehr, dass vor allem in Anbetracht der hohen Bewertungen an der Wall Street, das Risiko durch das unberechenbare Vorgehen von Trump hoch bleibt.



00:00 Trump droht EU mit 50% Zöllen

03:59 Trumps Zollpolitik: Muster, Timing und Rückzieher

07:29 Zollfolgen & Flash-PMI: Erste Effekte auf Preise & Nachfrage

10:59 Was eine US-Produktion für Apple bedeuten würde

12:44 Erwartungen vs. Ist-Zustand | Wie reagiert die EU?

14:44 Nervöse Anleihemärkte | Reconciliation Bill | Japan-Anleihen unter Druck

18:44 Zollfolgen | Preissteigerung & Ölpreise als Ausgleich?

19:54 Trumps Coin-Dinner | US-Anleihen & Verflechtungen rund um Ether

21:54 Ergebnisse: Ross Stores, Deckers, Autodesk, Intuit

23:39 Workday | Southwest Airlines | BYD | GM | Anthropic

25:47 Meta: Fake-Accounts & KI-Betrug

32:49 Analysten zu Autodesk, Salesforce, Deckers



