UnitedHealth Group: Ermittlungen des US-Justizministeriums lösen Panik aus – Insider kaufen Aktien für 31,6 Mio. USD!

Die UnitedHealth Group Inc. steht derzeit im Zentrum intensiver öffentlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit. Nach einem dramatischen Kursverfall der Aktie infolge schwerwiegender Vorwürfe und interner Turbulenzen wird versucht, mit Insiderkäufen das Vertrauen in das Unternehmen wiederherzustellen.

Massive Kursverluste nach Betrugsvorwürfen

Am 16. April 2025 notierte die Aktie noch bei über 582 USD, und bis zum lokalen Minimum am 15. Mai ging es bis auf rund 249 USD bergab. Das entspricht einem Kursverlust in Höhe von rund 57 %. Einer der Auslöser für diesen Einbruch war die Bekanntgabe einer strafrechtlichen Untersuchung durch das US-Justizministerium wegen des Verdachts auf Betrug im Medicare-Advantage-Programm. Konkret geht es um den Vorwurf, dass UnitedHealth durch überhöhte Risikobewertungen von Patienten höhere Zahlungen von Medicare erhalten haben könnte. Dies geschah Medienberichten zufolge teilweise durch Hausbesuche von Pflegekräften und die Nutzung von Software, die zusätzliche, teilweise unbehandelte oder nicht getestete Diagnosen vorschlug. Allein im Jahr 2021 sollen diese Praktiken zu zusätzlichen Zahlungen in Höhe von 8,7 Mrd. USD geführt haben. Das Unternehmen bestreitet jegliches Fehlverhalten und betont die Integrität seiner Programme. Dennoch hat die Unsicherheit zu einem erheblichen Vertrauensverlust bei Investoren geführt.