NVIDIA: Treiber der KI-Revolution – von Saudi-Arabien bis hin zu humanoiden Robotern!

NVIDIA steht im Zentrum der globalen KI-Entwicklung. Das Unternehmen liefert 18.000 Hochleistungs-Chips an Saudi-Arabien und investiert in Technologie für humanoide Robotik sowie Quantencomputing. CEO Jensen Huang betont, dass KI-Agenten künftig 100-mal mehr Rechenleistung benötigen werden als bisher angenommen. Mit Initiativen wie der GR00T-Plattform und einer geplanten Beteiligung an PsiQuantum positioniert sich NVIDIA als Schlüsselakteur in der nächsten Phase der digitalen Transformation.

Megadeal mit Saudi-Arabien: 18.000 KI-Chips für Humain

Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft liefert NVIDIA über 18.000 seiner neuesten GB300 Grace Blackwell KI-Chips an das saudi-arabische Unternehmen Humain, das vom Public Investment Fund unterstützt wird. Diese Chips sollen in einem 500-Megawatt-Rechenzentrum eingesetzt werden, das als eines der ersten weltweit mit dieser Technologie arbeitet. Der Deal ist Teil eines umfassenderen Plans, in dem Saudi-Arabien 600 Mrd. USD investiert. Langfristig könnte Saudi-Arabien mehrere Hunderttausend Chips beziehen. Saudi-Arabien verfolgt dabei die Vision, zu einem globalen Zentrum für KI und moderne Technologien zu werden. Unter dem Dach der „Vision 2030“ plant das Königreich den Ausbau von Smart Cities, nachhaltiger Energie und datengetriebenen Industrien. NVIDIA profitiert in diesem Kontext nicht nur durch den direkten Verkauf seiner Hochleistungschips, sondern auch durch strategische Partnerschaften in der Region, die langfristige Abnahmeverträge sichern. Die enge Zusammenarbeit mit staatlichen Investitionsfonds ermöglicht es NVIDIA zudem, als Technologielieferant für weitere Großprojekte in der Region positioniert zu werden.