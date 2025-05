Bayer - Diese Marke sollten Sie kennen!

An diesem neuralgischen Punkt war die Bayer-Aktie zuletzt bereits mehrfach. Gemeint sind die horizontalen Barrieren bei rund 25 EUR, deren Überwinden den Doppelboden der letzten Monate – definiert durch die Tiefs bei 18,41/18,38 EUR – vervollständigen würde (siehe Chart). Zuletzt hatten wir diesen Befreiungsschlag Mitte Mai diskutiert (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 14. Mai), doch bisher lässt sich das Papier noch bitten. Was Mut macht, sind unverändert die quantitativen Indikatoren. Hervorheben möchten wir die hohe Relative Stärke (Levy) sowie das bestehende MACD-Kaufsignal. Letzterer hat gerade auch auf Monatsbasis ein positives Schnittmuster generiert. Gelingt der Spurt über die Schlüsselmarke von 25 EUR und damit der Abschluss des o. g. Doppelbodens, dann eröffnet sich ein Anschlusspotenzial von rund 7 EUR. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotenzials definieren die Widerstände bei gut 30 EUR ein markantes Etappenziel. Um den Ausbruch nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft die 200-Tage-Linie (akt. bei 23,46 EUR) bzw. das jüngste zyklische Tief bei 22,02 EUR nicht mehr zu unterschreiten. Aber auch ohne den diskutierten Befreiungsschlag bieten Discountzertifikate derzeit attraktive Seitwärtsrenditen.

Bayer (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Bayer

Quelle: LSEG, tradesignal²

