EQS-News: Beowolff Capital kündigt ein freiwilliges öffentliches Übernahme- und Delisting-Angebot für die artnet AG an

Beowolff Capital kündigt ein freiwilliges öffentliches Übernahme- und Delisting-Angebot für die artnet AG an



27.05.2025 / 08:00 CET/CEST

Pressemitteilung

Beowolff Capital kündigt ein freiwilliges öffentliches Übernahme- und Delisting-Angebot für die artnet AG an

Das Angebot basiert auf einer zwischen Beowolff Capital und artnet geschlossenen Investitions- und Delisting-Vereinbarung, die die gemeinsame Strategie für artnet in einem privaten Marktumfeld vorsieht

Barangebot von 11,25 € je artnet-Aktie; dies entspricht einer signifikanten Prämie von ca. 97 % auf den unbeeinflussten XETRA-Schlusskurs von artnet am 3. März 2025

Beowolff Capital hat bereits einen Anteil von 65% des Grundkapitals von artnet gesichert

Die geplante Transaktion würde Beowolff Capital als führende Investmentgesellschaft etablieren, um den Kunstmarkt sowohl für Käufer als auch für Verkäufer weiterzuentwickeln

Aktionäre von artnet haben die Möglichkeit, durch die Andienung ihrer Aktien im Rahmen des Angebots den Wert ihrer Beteiligung unmittelbar vor dem Delisting mit einer signifikanten Prämie zu realisieren

Vorstand und Aufsichtsrat von artnet begrüßen das Angebot und die Entscheidung von Beowolff Capital, die langfristige Entwicklung von artnet in einem privaten Marktumfeld mit einem stabilen, langfristigen Aktionär zu unterstützen

Berlin, Deutschland/New York, USA/London, Großbritannien – 27. Mai 2025: SCUR-Alpha 1849 GmbH (zukünftig: Leonardo Art Holdings GmbH), eine Investmentgesellschaft, die von Beowolff Capital Management Ltd. (zusammen, „Beowolff Capital”) beraten wird, hat heute eine Investitions- und Delisting-Vereinbarung mit der artnet AG („artnet“) abgeschlossen und die Absicht bekannt gegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahme- und Delistingangebot (das „Angebot”) für die artnet AG („artnet”) abzugeben. Beowolff Capital bietet den Aktionären von artnet als Gegenleistung 11,25 € in bar (der „Angebotspreis”). Das entspricht einer signifikanten Prämie von ca. 97 % auf den XETRA-Schlusskurs von artnet am 3. März 2025, dem letzten Handelstag der artnet-Aktie vor der Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung des wesentlichen Aktionärs Weng Fine Art AG über ein mögliches Übernahmeangebot durch Dritte für artnet zu einem Angebotspreis von 11,00 € und ca. 56% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate in Höhe von 7,20 € vor diesem Datum. Darüber hinaus entspricht dies einer Prämie von ca. 38% auf den XETRA-Schlusskurs der artnet-Aktie vom 10. April 2025, dem letzten Handelstag vor der Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung von artnet über laufende Verhandlungen hinsichtlich eines möglichen Übernahmeangebots für artnet zu einem Angebotspreis von mindestens 11,00 €.

artnet ist ein führender Anbieter von Daten, Medien und digitalen Marktplätzen für den internationalen Kunstmarkt. Seit der Gründung im Jahr 1989 durch Hans Neuendorf hat artnet maßgeblich die Art und Weise beeinflusst, wie Sammler, Fachleute und Kunstmarkt-Enthusiasten heute Kunst entdecken, recherchieren und sammeln. Mit jährlich 67 Millionen Nutzern ist artnet die weltweit größte Plattform für Kunst.

Beowolff Capital ist eine private Investmentgesellschaft, die langfristiges Kapital von externen Partnern mit eigenen Mitteln kombiniert, um wesentliche Anteile an Unternehmen aufzubauen und diese in einem attraktivem Anlageportfolio zu konzentrieren. Beowolff Capital fokussiert sich dabei vor allem auf die Einbringung von umfangreichen Erfahrungen in den Bereichen Digitalisierung, Datenverarbeitung und künstliche Intelligenz, um die Portfoliounternehmen zu vergrößern, attraktive Renditen zu erzielen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Das Angebot für artnet folgt auf den kürzlich erfolgten Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung von Beowolff Capital an Artsy, dem größten Online-Marktplatz für die Suche und den Kauf von Kunst. Diese beiden Transaktionen sind grundlegende Schritte auf dem Weg zum Aufbau eines Portfolios marktführender Unternehmen mit dem Ziel, diese zu vergrößern, ihre Zusammenarbeit zu fördern und die Rentabilität zu steigern.

Andrew Wolff, Chief Executive Officer von Beowolff Capital sagt: „Der digitale Kunstmarkt ist reif für beschleunigte Innovation. Durch unser wachsendes Beteiligungsportfolio an marktführenden Unternehmen bauen wir ein vernetztes Ökosystem basierend auf gemeinsam genutzten KI-Tools auf. Unsere Plattform wird aus Produkten der nächsten Generation bestehen, allen Akteuren einen besseren Service bieten und Kunst für alle zugänglicher machen.”

Durch die geplante Transaktion würde es Beowolff Capital artnet ermöglichen in einer privaten Eigentümerstruktur, das umfangreiche Angebot für die Kunden weiter auszubauen und die Wettbewerbsposition der Geschäftsbereiche Daten, Medien und digitale Marktplätze zu verbessern.

Jan Petzel, Chief Investment Officer von Beowolff Capital, fügt hinzu: „artnet ist eine hervorragende Möglichkeit, die perfekt zu unserem Ziel passt, einen vernetzten Kunstmarkt aufzubauen. Die Stärke der Marke artnet und ihre globale Reichweite sind beträchtlich. Wir beabsichtigen, die Position des Unternehmens weiterzuentwickeln und zu verbessern.”

Jacob Pabst, Chief Executive Officer von artnet, sagte: „Diese Transaktion kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Innovation und Produktentwicklung von artnet. Ich bin sehr stolz auf das artnet-Team, dessen Engagement und harte Arbeit maßgeblich zu unserer globalen Expansion beigetragen hat. Es ist sehr schön, dass die Bemühungen unseres Teams anerkannt werden. So kann es endlich die Initiativen vorantreiben, für die es so hart gearbeitet hat. Die langjährige Unterstützung von artnet durch Beowolff Capital gibt mir Vertrauen in ihr Engagement und stimmt mich optimistisch für unsere Partnerschaft. Wir sind überzeugt, dass die vorgeschlagene Transaktion unseren Kunden neue Möglichkeiten bietet, ihr Geschäft und Engagement in der Kunstwelt zu stärken.“

Der Vorstand und Aufsichtsrat von artnet begrüßen das Angebot und schätzen den konstruktiven Dialog mit Beowolff Capital. Sie sind überzeugt, dass die vorgeschlagene Transaktion die Möglichkeit bietet, die langfristige Entwicklung des Unternehmens in einem stabileren, privaten Umfeld zu fördern und gleichzeitig für die Aktionäre von artnet eine Gelegenheit ist, den Wert ihrer Beteiligung zu realisieren.

Eckdaten der Transaktion

Beowolff Capital wird das Angebot vollständig mit Eigenmitteln finanzieren und benötigt keine externe Finanzierung oder sonstiges Fremdkapital. Beowolff Capital hat sich bereits durch unwiderrufliche Annahmeverpflichtungen und Aktienkaufverträge, unter anderem mit der Weng Fine Art AG, einen Anteil von 65% des Grundkapitals von artnet gesichert.

Darüber hinaus sind Beowolff Capital und artnet der Ansicht, dass artnet als Unternehmen in privater Eigentümerstruktur mit einem stabilen, langfristigen Aktionär am besten aufgestellt ist. Dies würde es artnet ermöglichen, die Umsetzung ihrer Geschäftsstrategie – unabhängig von der Volatilität des Aktienmarkts, den Kosten einer Börsennotierung und dem Druck, kurzfristige Gewinne erzielen zu müssen – zu beschleunigen. Dementsprechend haben Beowolff Capital und artnet heute eine Investitions- und Delisting-Vereinbarung unterzeichnet und vereinbart, dass artnet – vorbehaltlich üblicher Bedingungen und Vorbehalte – das Angebot unterstützen wird, den Widerruf der Zulassung der artnet-Aktien zum Handel am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit Wirkung zum Ende der weiteren Annahmefrist des Angebots beantragen wird und alle wirtschaftlich vernünftigen Schritte und Maßnahmen ergreifen wird, um die Einbeziehung der artnet-Aktien in den Handel im Freiverkehr zu beenden. Dies kann zu einer sehr eingeschränkten Liquidität und Kursverfügbarkeit der artnet-Aktien führen. Weiterhin enden mit dem Delisting vom regulierten Markt auch die umfassenden Finanzberichterstattungspflichten und Kapitalmarkt-Veröffentlichungspflichten von artnet. Vor dem Delisting haben die Aktionäre von artnet die Möglichkeit, durch die Andienung ihrer Aktien im Rahmen des Angebots den Wert ihrer Beteiligung zu realisieren.

Nächste Schritte

Das Angebot unterliegt keinen Vollzugsbedingungen und erfolgt gemäß den Bestimmungen, die in der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu prüfenden Angebotsunterlage für das Angebot (die „Angebotsunterlage”) festgelegt werden. Nach Gestattung durch die BaFin wird die Angebotsunterlage entsprechend den Vorschriften des Börsengesetzes sowie des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes veröffentlicht, womit zugleich die Annahmefrist des Angebots beginnt.

Die Angebotsunterlage (sobald verfügbar) und andere Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot werden auf der folgenden Website veröffentlicht: www.leonardo-offer.com.

Berater

Beowolff Capital wird von ParkView Partners als exklusivem Finanzberater und Kirkland & Ellis als Rechtsberater bei der Transaktion unterstützt. Artnet wird von Noerr als Rechtsberater unterstützt.

Über das Führungsteam von Beowolff Capital

Andrew Wolff ist Chief Executive Officer von Beowolff Capital. Er ist seit 30 Jahren als Investor in privaten Märkten in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien tätig. Den Großteil seiner Karriere verbrachte er bei Goldman Sachs, zuletzt als Global Co-Head der Merchant Banking Division und Global Co-Head des Corporate Equity Investing Business. Andrew war zudem Co-CIO der führenden Private-Equity-Fonds von Goldman Sachs. Im Jahr 2006 wurde er zum Partner ernannt. Andrew hat einen B.A. in Philosophie von der Yale University und einen J.D. und M.B.A. von der Harvard Law and Business School.

Jan Petzel ist Chief Investment Officer von Beowolff Capital und verfügt über 27 Jahre Erfahrung mit Investitionen und dem Aufbau von Unternehmen in Europa, den Vereinigten Staaten und Asien. Er begann seine Karriere bei McKinsey & Company, wo er Kunden bei Integrations- und Transformationsprojekten unterstützte. Im Jahr 2003 trat Jan in die Merchant Banking Division von Goldman Sachs ein, wo er 2011 zum Managing Director aufstieg, und später die Leitung des Bereichs Private Credit für Deutschland und Nordeuropa übernahm. Seit er Goldman Sachs verlassen hat, investiert er selbst und über Partner in die Bereiche Clean- und Fintech. Jan hat einen Master of Engineering der ETH Zürich, war Gastwissenschaftler am MIT und erwarb seinen M.B.A. an der Harvard Business School.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.beowolff.com

Kontakt

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: leonardo-offer@brunswickgroup.com

Über artnet

Artnet wurde von Hans Neuendorf, einem international renommierten Kunsthändler, gegründet. Er war Vorreiter in Bezug auf Daten und Transparenz im Kunstmarkt und führte das Unternehmen zu seiner heute international anerkannten Stellung. Unter der Leitung von Jacob Pabst wurde das Unternehmen mit inzwischen jährlich 67 Millionen Nutzer die weltweit größte Plattform für bildende Kunst. Seit seiner Gründung im Jahr 1989 hat Artnet die Art und Weise, wie Menschen Kunst entdecken, recherchieren und sammeln, grundlegend verändert.

Die Marktdaten von artnet sind eine entscheidende Ressource für die Kunstbranche. Sie umfassen mehr als 17 Millionen Auktionsergebnisse und KI- und ML-gesteuerte Analysen, die ein beispielloses Maß an Transparenz sowie Einblick in den Kunstmarkt bieten. Der Marktplatz von artnet verbindet führende Galerien und Auktionshäuser mit unseren weltweiten Nutzern und Kunden und bietet eine kuratierte Auswahl von über 290.000 Kunstwerken zum Verkauf an. Die Online-Kunstauktions-Plattform artnet Auctions bietet Käufern und Verkäufern unvergleichbare Reichweite, Liquidität und Effizienz. artnet News berichtet mit aktuellen Analysen und Expertenkommentaren über die Ereignisse, Trends und Menschen, die den globalen Kunstmarkt prägen. artnet News ist die meistgelesene Nachrichtenpublikation der Kunstbranche. Die Synergien zwischen den Produkten der artnet AG bilden ein umfassendes Ökosystem, das den modernen Kunstmarkt antreibt und informiert. Die artnet AG ist im General Standard des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Der Großteil der operativen Tätigkeiten ist am Hauptsitz der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Artnet Worldwide Corporation mit Sitz in New York angesiedelt, einem im Jahr 1989 gegründeten Unternehmen. Artnet Worldwide Corp. besitzt zudem eine Tochtergesellschaft mit Sitz in London, Artnet UK Ltd.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.artnet.com.

Kontakt

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:ir@artnet.com.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der artnet AG dar. Das Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und weitere das Angebot betreffende Regelungen werden in der Angebotsunterlage nach Genehmigung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die BaFin im Detail dargelegt. Den Aktionären der artnet AG wird empfohlen, die Angebotsunterlage und alle anderen relevanten Dokumente zum Angebot nach deren Verfügbarkeit sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten. Das Angebot unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anwendbaren Bestimmungen des Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten von Amerika. Alle Vereinbarungen, die aufgrund der Annahme des Angebots zustande kommen, unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und sind nach diesem Recht auszulegen.

