EU-Zölle vertagt. Japan versucht Anleihen zu stabilisieren.

Zuerst Bremsen und dann Vollgas geben. Nachdem die Wall Street am Freitag unter der Androhung von 50% Zöllen auf den Import von Waren aus der EU ausgebremst wurde, sorgt die Verschiebung dieser Zölle auf den 9. Juli nun für eine starke Gegenbewegung. Ursula von der Leyen hat Donald Trump in einem Gespräch am Sonntag versichert, dass die Handelsgespräche fortan eine erhöhte Priorität bekommen und beschleunigt fortgesetzt werden. Man wolle den USA und der EU beidseitig schmerzhafte Zölle ersparen.



Was der Wall Street ebenfalls hilft sind Spekulationen, dass Japan plant die Ausgabe sehr langlaufender Staatsanleihen zu reduzieren. Dadurch soll ein weiterer Anstieg dieser Renditen vermieden werden. Der Aufwärtsdruck auf langlaufende Staatsanleihen könnte dadurch auch in den USA reduziert werden.



Was Ergebnisse betrifft, sieht das Bild heute müde aus. AutoZone und PDD enttäuschen beide teils deutlich.



00:00 Intro

00:30 EU-Zölle auf 9. Juli vertagt

02:58 Japan: versucht Anleihen zu stabilisieren | will Handelsabkommen bis G7 Gipfel

06:03 Reconciliation Bill: begrenzer Stimulus erwartet

07:56 Meldungen: AutoZone | PDD | Preiskrieg im chin. Autosektor | Tesla u.a.

14:55 Deal Informatica & Salesforce | Ausblick Zahlen Tech und Einzelghandel

17:13 Nvidia: lautes Quartal erwartet | Oracle will Prozessoren für OpenAI Datacenter kaufen

18:45 Trump Media: will 3 Mrd. in Krypto investieren

19:30 Meldungen: Southwest Airlines | US Steel & Nippon eingehen u.a.

20:48 Ausblick Wirtschaftsdaten: Verbrauchervertrauen | PCE Indicator | Opec Plus

22:58 Analysten: Abercrombie & Fitch | Salesforce | Dell | Lowes u.a.



