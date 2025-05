AKTIE IM FOKUS: Northern Data ziehen an - Investoren bekunden Bereichsinteresse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Mitteilung über das wohl signalisierte Interesse von Investoren an Geschäftsbereichen hat die Aktien von Northern Data am Mittwoch neu angetrieben. Sie legten einen Kurssprung um 13 Prozent hin, der zeitweise sogar fast 18 Prozent groß war. Bei knapp 30 Euro erreichten sie ein Hoch seit Mitte März, was aber noch fernab der 54 Euro ist, die Anfang des Jahres gezahlt wurden.

Das auf High Performance Computing spezialisierte Unternehmen teilte am Morgen mit, dass verschiedene US-börsennotierte Unternehmen Interesse bekundet hätten, Gespräche über die Geschäftsbereiche Taiga Cloud und Ardent Data Centers zu führen. Dabei soll es um den Erwerb oder eine Fusion gehen. Die damit einhergehenden Optionen würden geprüft und es sei nicht sicher, ob es tatsächlich zu einer Transaktion komme, hieß es weiter. Northern Data habe strategische Berater mandatiert.

Das Rekordhoch des seit 2018 an der Börse notierten Unternehmens liegt schon einige Zeit zurück. Im Februar 2021 war der Kurs wegen der hohen Nachfrage nach Rechenzentren infolge des Bitcoin-Booms bis auf 143 Euro geklettert, bevor er in den Jahren danach unter anderem wegen Ermittlungen der deutschen Finanzaufsicht bis auf 5,50 Euro gesackt war. Inzwischen wird das Unternehmen, das 2024 rund 200 Millionen Euro umgesetzt hat, mit 1,8 Milliarden Euro bewertet./tih/zb/jha