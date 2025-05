EQS-News: FORTEC Elektronik AG: Entwicklung in den ersten neun Monaten 2024/2025 von herausfordernden Rahmenbedingungen geprägt

EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

FORTEC Elektronik AG: Entwicklung in den ersten neun Monaten 2024/2025 von herausfordernden Rahmenbedingungen geprägt



28.05.2025 / 08:07 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





FORTEC Elektronik AG: Entwicklung in den ersten neun Monaten 2024/2025 von herausfordernden Rahmenbedingungen geprägt



Konzernumsatz nach neun Monaten 2024/2025 bei 57,9 Mio. EUR (VJ: 70,0 Mio. EUR)

Konzern-EBIT mit 1,4 Mio. EUR weiter deutlich positiv (VJ: 5,7 Mio. EUR)

Auftragsbestand zum 31. März 2025 von 52,1 Mio. EUR (31. Dezember 2024: 56,0 Mio. EUR) – Erholung im April auf rund 55,0 Mio. EUR

Die FORTEC Elektronik AG hat heute ihre Zwischenmitteilung zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 (Berichtszeitraum: 1. Juli 2024 - 31. März 2025) veröffentlicht, welcher auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung steht (https://www.fortecag.de/investor-relations/berichte/).

In ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025 lag FORTEC aufgrund herausfordernder gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen und starker Investitionsrückhaltung der Kunden mit einem Konzernumsatz von 57,9 Mio. EUR rund 17 % unter dem Vorjahreswert von 70,0 Mio. EUR. In Deutschland belasteten die anhaltende Rezession, eine schwache Nachfrage in Schlüsselbranchen sowie geopolitische Spannungen die Auftragslage und führten zu erhöhten Unsicherheiten in den Lieferketten. Auf internationaler Ebene sorgten eine nur verhaltene Erholung in Asien sowie zunehmende politische Unsicherheiten in den USA für Kaufzurückhaltung auf Kundenseite in wichtigen Absatzmärkten.

Mit Blick auf die Segmente betrug der Umsatz in der Datenvisualisierung 32,7 Mio. EUR (VJ: 41,7 Mio. EUR) und im Segment der Stromversorgungen gestützt durch laufende Rahmenaufträge aus dem Defence-Bereich 25,2 Mio. EUR (VJ: 28,3 Mio. EUR).

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) als zweiter wichtiger Leistungsindikator bei FORTEC lag mit 1,4 Mio. EUR ebenfalls deutlich unter dem Vorjahreswert von 5,7 Mio. EUR.

Der Konzern-Periodenüberschuss der ersten neun Monaten 2024/2025 belief sich auf rund 1,0 Mio. EUR (VJ: 3,9 Mio. EUR) und das Ergebnis pro Aktie entsprechend auf 0,30 EUR (VJ: 1,21 EUR).

Der Auftragsbestand per 31. März 2025 betrug 52,1 Mio. EUR und hat sich somit im Vergleich zum 31. Dezember 2024 mit 56,0 Mio. EUR leicht reduziert. Zum 30. April 2025 hat sich der Auftragsbestand aufgrund neuer Aufträge aus den Bereichen Medizin, Bahn und Verteidigung wieder auf rund 55,0 Mio. EUR erhöht.

Sandra Maile, Vorstandsvorsitzende der FORTEC Elektronik AG, kommentiert: „Die wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen haben sich im dritten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres 2024/2025 nicht verbessert. Deutschland befindet sich in einer Rezession und das spiegelt sich auch in unseren Neun-Monatszahlen wider. Im laufenden vierten Quartal 2024/2025 entwickelt sich die Auftragslage bisher positiv, zudem sehen wir insbesondere bei Defence-Projekten eine zunehmende Nachfrage nach unseren Produkten und Lösungen. Trotz temporärer Belastungen nutzen wir die aktuelle Marktlage konsequent, um unsere Strukturen zu stärken, Effizienz-Potenziale zu heben und die technologische Basis auszubauen.“

Sandra Maile

Vorstandsvorsitzende

FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232

aktie@fortecag.de | www.fortecag.de

Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik AG hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK und in den USA.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text verallgemeinernd das generische Maskulinum gewählt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter ohne jedwede Diskriminierungsabsicht gleichermaßen angesprochen.

28.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2145874 28.05.2025 CET/CEST