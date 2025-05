EQS-PVR: H&R GmbH & Co. KGaA: Korrektur einer Veröffentlichung vom 20.05.2025 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Keine Aggregation der Stimmrechte u. Instrumente iHv 18,15%, da Meldepflichtiger Stimmrechte zugerechnet bekommt, an denen er zugleich mittelbar ein Instrument hält.

Zu Ziffer 7.b.2: Der Anspruch der H&R Holding GmbH auf Übertragung von Aktien an die H&R Beteiligung GmbH besteht für den Fall des Settlements des Erwerbsangebots der H&R Holding GmbH an die Aktionäre der H&R GmbH & Co. KGaA