AKTIE IM FOKUS: Boeing ziehen an - Angehobenes Produktionsziel erfreut Anleger

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine angekündigte Produktionssteigerung hat die Aktien von Boeing am Donnerstag zeitweise beflügelt. Die Papiere des Flugzeugbauers waren im Handelsverlauf um bis zu 5,4 Prozent auf gut 212 US-Dollar in die Höhe geschnellt. Dies war der höchste Stand seit Anfang Februar letzten Jahres.

Zuletzt stand noch ein Plus von 2,3 Prozent zu Buche. Damit zählten Boeing zu den besten Werten im kaum veränderten US-Leitindex Dow Jones Industrial .

Firmenchef Kelly Ortberg hatte auf einer Investorenkonferenz angekündigt, die Produktion des Modells 737 Max gen Jahresende auf 47 Maschinen pro Monat steigern zu wollen. Die Ankündigung habe ihn positiv überrascht, schrieb Analyst Gavin Parsons von der Bank UBS. Auch die Erwartungen der Investoren dürften übertroffen worden sein.

Die Rückkehr zu einer höheren - und stabilen - Produktionsrate ist entscheidend, um den Auftragsbestand abzuarbeiten und die jahrelangen finanziellen Verluste auszugleichen. Boeing arbeitet seit Monaten daran, das Tempo in seinen Fabriken zu erhöhen und die Qualität nach Jahren der Turbulenzen und Verzögerungen zu verbessern. 2018 und 2019 waren zwei Maschinen des Typs 737 Max abgestürzt./la/he