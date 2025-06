EQS-News: Sandra Schröder ergänzt als VP Scientific die Unternehmensführung von CHEPLAPHARM

EQS-News: Cheplapharm AG / Schlagwort(e): Personalie

Greifswald, 02. Juni 2025

Die global tätige CHEPLAPHARM Gruppe mit Hauptsitz in Greifswald erweitert ihre Unternehmensführung: Sandra Schröder ist seit dem 1. Juni 2025 Vice President (VP) Scientific. In der neu geschaffenen Position übernimmt Sandra Schröder die Verantwortung für alle wissenschaftlichen Bereiche der gesamten CHEPLAPHARM Gruppe. Sandra Schröder kommt von der F. Hoffmann-La Roche AG in Basel/Schweiz, wo sie verschiedene Führungspositionen innehatte.

Als VP Scientific übernimmt Sandra Schröder die weltweite Verantwortung für die wissenschaftliche Organisation von CHEPLAPHARM. Dazu gehören die Bereiche Quality, Regulatory Affairs, Arzneimittelsicherheit (Pharmakovigilanz) sowie Medical Affairs für das gesamte Produktportfolio der Unternehmensgruppe inklusive der wissenschaftlichen Funktionen in den internationalen Tochtergesellschaften von CHEPLAPHARM. Die Hauptaufgabe von Sandra Schröder ist es, die Qualität der Produkte unter Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben in allen Märkten zu gewährleisten.

In der Position als VP Scientific berichtet Sandra Schröder direkt an Chief Scientific Officer (CSO) Dr. Bianca Juha.

VP Scientific Sandra Schröder

„Die Qualitätssicherung unter Berücksichtigung aller regulatorischen Vorgaben im Zusammenspiel mit der reibungslosen Integration neu erworbener Produkte in unsere Prozesse und Systeme ist eine zentrale Aufgabe im Geschäftsmodell von CHEPLAPHARM. Die neu geschaffene Position des VP Scientific zeigt, welch hohen Stellenwert diese Aufgabe hat. Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Sandra Schröder eine ausgewiesene Expertin mit über 25 Jahren internationaler Führungserfahrung im Qualitätsmanagement und in Regulatory Affairs im Pharmaumfeld für uns gewinnen konnten“, sagt Dr. Bianca Juha, CSO der CHEPLAPHARM Gruppe.

Zur Person Sandra Schröder

Sandra Schröder kommt von der F. Hoffmann-La Roche AG in Basel/Schweiz, wo sie über 25 Jahre in verschiedenen leitenden Positionen im Qualitätsmanagement und in Regulatory Affairs tätig war. Während ihrer Stationen in der Schweiz, Deutschland und China übernahm sie globale Führungsverantwortung und leitete internationale Teams sowie weltweite Aktivitäten in beiden Bereichen – unter anderem als Standortverantwortliche für Quality in China sowie als globale Leiterin Regulatory Affairs für die Regionen EMEA und China. Vor ihrer Zeit bei Roche startete Sandra Schröder ihre Karriere bei Eurim Pharma in Deutschland im Bereich Herstellung und Qualitätsmanagement. Sandra Schröder ist ausgebildete Pharmazeutin und hat ihre Approbation als Apothekerin an der Philipps-Universität Marburg erworben.

Über CHEPLAPHARM

CHEPLAPHARM ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald. Seit über 20 Jahren übernimmt das Unternehmen sehr erfolgreich bekannte und etablierte Medikamente von der forschenden Pharmaindustrie und überführt diese in ein bestehendes, globales Netzwerk aus Partnern für Produktion und Distribution. Damit stellt CHEPLAPHARM die kontinuierliche Versorgung der Patienten mit diesen Arzneimitteln weltweit sicher. Neben dem Hauptsitz in Greifswald betreibt CHEPLAPHARM weitere Standorte in Frankreich, Japan, Russland und der Schweiz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com.

Pressestelle:

CHEPLAPHARM ǀ Ziegelhof 24 ǀ 17489 Greifswald ǀ presse(at)cheplapharm.de

