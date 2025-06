Der Euro nimmt Kurs aufs Jahreshoch

Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung des Währungspaars Euro/Dollar aus der vergangenen Woche ("Euro überwindet Abwärtstrend – Zwischen-Korrektur ist wahrscheinlich") lautete wie folgt:

Aus charttechnischer Sicht ist der Weg des geringsten Widerstands im Wochenverlauf daher weiter aufwärts. Allerdings muss zunächst eine Zwischenkorrektur der jüngsten Aufwärtsbewegung eingeplant werden. Oberhalb von 1,1200 Dollar bleiben größere Rücksetzer zunächst weiter kaufenswert.

Der Euro rutschte am vergangenen Donnerstag im Vergleich zum Dollar zeitweise genau wie avisiert bis auf 1,1210 Dollar ab, konnte sich allerdings seitdem wieder kräftig erholen und notiert heute bereits wieder oberhalb der 1,14er-Marke.

Ausblick:

Zum Wochenstart tritt am Montagabend um 19 Uhr auf einer Konferenz in Washington Jerome Powell, Chef der amerikanischen Notenbank ans Rednerpult. Die eigentlichen Wochenhighlights stehen allerdings erst in der zweiten Wochenhälfte an.

Am Mittwochnachmittag steht mit dem ADP-Report ein erster Vorgeschmack auf die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten an. Am Donnerstag wird der Zinsentscheid der Europäischen Notenbank (EZB) erwartet – der Markt rechnet aktuell mit einer weiteren Zinssenkung um 25 Basispunkte. Am Freitagnachmittag machen dann die US-Arbeitsmarktdaten den Abschluss.

Charttechnischer Ausblick:

Nach der Zwischenkorrektur in der Vorwoche stehen die Chancen aus charttechnischer Sicht nun recht gut für weiter steigende Euro-Kurse. Die nächsten Kursziele liegen im Bereich 1,1550 bis 1,1600 Dollar und könnten noch im Wochenverlauf angesteuert werden.

So lange die Marke von 1,1210 Dollar nun nicht wieder unterboten wird, ist ein Anstieg in den genannten Bereich das favorisierte Szenario aus technischer Sicht.

Quelle: Tradingview

Montag: 19 Uhr Rede Fed-Chef Powell

Dienstag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Mittwoch: 14:15 Uhr ADP Report, 16 Uhr ISM Index Servicesektor

Donnerstag: 14:15 Uhr EZB-Zinsentscheid, 14:45 Uhr EZB-PK

Freitag: 14:30 Uhr US-Arbeitsmarktbericht