IRW-News: ACCESS Newswire: Mehr als 100 Eliteteilnehmer wetteifern im Rahmen von vier World Coffee Championships auf der World of Coffee Geneva um internationale Titel

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Mehr als 100 Eliteteilnehmer wetteifern im Rahmen von vier World Coffee Championships auf der World of Coffee Geneva um internationale Titel

Zu den weiteren Wettbewerben gehören die Coffee Design Awards und die Best New Product Awards

GENF, SCHWEIZ / ACCESS Newswire / 2. Juni 2025 / Vom 26. bis 28. Juni 2025 trifft sich die globale Kaffee-Community in der Schweiz, um im Messekomplex Palexpo in Genf die von der Specialty Coffee Association (SCA) ausgerichtete Fachmesse World of Coffee Geneva 2025 zu besuchen. Bei dieser hochkarätigen Veranstaltung werden vier prestigeträchtige internationale Kaffeewettbewerbe stattfinden, bei denen über 100 der weltbesten Champions um die globalen Titel kämpfen werden. Neben den Meisterschaften werden auf der Veranstaltung auch die Coffee Design Awards und die Best New Product Awards verliehen, bei denen Design und Innovation in der Spezialitätenkaffeebranche im Mittelpunkt stehen. Die vier World Coffee Championships sind:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79796/WorldofCoffeeNR0602_DEPRcom.001.png

World Latte Art Championship (WLAC) - Bei diesem Wettbewerb werden die Kreativität und die Präzision der Baristas bei der Herstellung visuell beeindruckender Designs mit Milch und Espresso unter Beweis gestellt. Die Konkurrenten werden in mehreren Runden nach Symmetrie, Kontrast und Originalität beurteilt. In einer neu eingeführten Halbfinalphase werden sowohl Art Bar-Präsentationen als auch eine Performance auf der Hauptbühne dargeboten. Die Finalisten müssen komplizierte Latte-Muster und Designer-Lattes kreieren, um sich den Titel des World Latte Art Champion zu verdienen.

World Coffee in Good Spirits Championship (WCIGS) - Bei dieser Veranstaltung, bei der die Verschmelzung von Kaffee und Mixologie gefeiert wird, stehen originelle Cocktails auf Kaffeebasis im Mittelpunkt. Die Konkurrenten stellen ihr Können unter Beweis und kreieren ihre Getränke sowohl an der Spirit Bar - wo die Spirituosen nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden - als auch auf der Bühne, wo sie heiße und kalte Kaffeecocktails präsentieren. Die Finalisten werden sowohl traditionelle Irish Coffees als auch Eigenkreationen servieren.

World Cup Tasters Championship (WCTC) - Schnelligkeit, Geschicklichkeit und sensorische Genauigkeit sind die Hauptfaktoren bei diesem Test der Kaffeeverkostungsfähigkeiten. Die Teilnehmer müssen in acht Dreiergruppen von Kaffee (Kaffeedreiecken) anhand von Geruch und Geschmack die jeweils abweichende Tasse herausschmecken. Die schnellsten und treffsichersten Verkoster kommen durch die Vorrunde, das Viertelfinale und das Halbfinale, bis schließlich die vier besten Finalisten um den Titel des World Cup Tasters Champion kämpfen.

Cezve/Ibrik Championship (CIC) - Diese Meisterschaft zollt den ältesten Kaffeetraditionen der Welt Anerkennung. Mit der Cezve oder Ibrik, den traditionellen Kannen für die Kaffeezubereitung, überzeugen die Teilnehmer durch kulturelles Flair und fachliches Können bei der Zubereitung dieser besonderen und historischen Methode der Kaffeezubereitung.

Die Abhaltung der World Coffee Championships 2025 in Genf erfolgt mit freundlicher Unterstützung durch folgende Top-Sponsoren: Rocket Espresso als WCIGS Qualified Espresso Machine and Grinder Sponsor; Femobook als WCIGS Qualified Filter Grinder Sponsor; Brita als WCTC Qualified Water Sponsor; Porland als WCTC Title Sponsor; 3TEMP und InterAmerican als WCTC Diamond Sponsors; Club House als WLAC Diamond Sponsor; und Thermoplan als WLAC Qualified Espresso Machine Sponsor. Die anhaltende Unterstützung dieser Unternehmen ist für den Erfolg dieser Veranstaltung maßgeblich.

Neben den Meisterschaften können die Teilnehmer auch den Coffee Design Awards und den Best New Product Awards beiwohnen, wo höchste Kreativität und Brancheninnovationen gefragt sind.

Bei den Coffee Design Awards wird herausragendes Design in drei Kategorien gekürt:

- Branding: Visuelle Identität und Storytelling

- Verpackung: Ästhetisches und funktionelles Design

- Räume: Physische Bereiche für das Servieren, die Lehre oder Zubereitung von Kaffee

Die Best New Product Awards stellen revolutionäre und zukunftsweisende Produkte im Bereich der Spezialitätenkaffees in den Mittelpunkt. Die Kategorien sind hier:

- Kaffeezubehör

- Ausrüstung für die Zubereitung für Konsumenten und Gewerbekunden

- Spezielle Getränkezusatzstoffe

- Eigenständige Nicht-Kaffee-Getränke

- Offene Klasse

Über World of Coffee Geneva 2025

World of Coffee Geneva ist Europas größte internationale Fachmesse für Spezialitätenkaffee und zentraler Treffpunkt von mehr als 13.000 Fachleuten aus über 160 Ländern. Mit über 450 ausstellenden Unternehmen bietet die Veranstaltung unvergleichliche Möglichkeiten, Produkte zu präsentieren, sich mit Branchenführern zu vernetzen und Kontakte zu globalen Käufern zu knüpfen, von denen 25 % Investitionen in Höhe von über 1 Million $ planen.

Zu den Sponsoren der Veranstaltung gehören:

- Host Sponsor: BWT water+more

- Platinum Sponsor: Barista Attitude

- Diamond Sponsor: Nestlé Professional

- Gold Sponsor: Alpro

- Portrait Country: Café de Colombia mit exklusiven kulturellen Aktivitäten und dem Erlebnis eines Pop-up-Cafés.

Sie können sich ab sofort zur World of Coffee Geneva 2025 anmelden unter www.worldofcoffee.org. SCA-Mitglieder erhalten bei der Anmeldung exklusive Vergünstigungen. Verpassen Sie nicht Ihre Chance, die weltweite Community für Spezialitätenkaffee zu treffen.

Möchten Sie Aussteller oder Sponsor werden? Das Platzangebot ist begrenzt und frühere Veranstaltungen waren ausverkauft. Nutzen Sie diese Chance, um mit über 13.000 Kaffeespezialisten in Kontakt zu treten. Frau Margaret Andreucetti hilft Ihnen gerne weiter unter margareta@sca.coffee oder sponsorships@sca.coffee. Einen Live-Zugang zum Ausstellungsplan finden Sie hier.

Die Specialty Coffee Association (SCA) ist die größte internationale Kaffeehändlervereinigung, die sich für die Verbesserung des Kaffees einsetzt, indem sie eine globale Community von Kaffeeenthusiasten fördert und Initiativen unterstützt, die den Spezialitätenkaffee zu einer florierenden, sozial gerechten und nachhaltigen Branche machen. Über die Zusammenarbeit und fortschrittliche Ansätze unterstützt die SCA die Branche mit Forschung, Standards, Bildungsangeboten und Veranstaltungen. Die SCA engagiert sich weltweit für die Verbesserung der Qualitätsstandards für Kaffee und ist die Verbindungsstelle für eine wachsende globale Community. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sca.coffee oder folgen Sie uns auf Social Media: @specialtycoffeeassociation.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Amy Riemer, Communications Director

978-502-4895 (Mobil)

amy@riemercommunications.com

QUELLE: World of Coffee

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79796

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79796&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.