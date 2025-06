IRW-News: Makenita Resources Inc.: Makenita Resources erhält Bohrgenehmigung für sein Silber-Kobalt-Projekt in Ontario und will erste Bohrkampagne aufnehmen

IRW-PRESS: Makenita Resources Inc.: Makenita Resources erhält Bohrgenehmigung für sein Silber-Kobalt-Projekt in Ontario und will erste Bohrkampagne aufnehmen

Vancouver, B.C. - 2. Juni 2025 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (CSE: KENY, OTC Pink: KENYF, WKN: A40X6P) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von den zuständigen Behörden die Bohrgenehmigung für das Silber-/Kobaltkonzessionsgebiet Hector im Bezirk Timiskaming in Ontario erhalten hat. Das Unternehmen wird nun mit seinem ersten Bohrprogramm fortfahren. Die Mobilisierung zum Standort und die Aufnahme der Bohrungen werden voraussichtlich in den kommenden Tagen erfolgen.

Das Konzessionsgebiet Hector befindet sich in der historischen Larder Lake Mining Division und erstreckt sich über 126 nicht patentierte Mineral-Claims mit 2.243 Hektar Grundfläche. Die ersten Bohrungen werden sich auf mehrere vorrangige Zonen konzentrieren, die im Zuge der jüngsten geologischen Bewertungen und der ersten Feldarbeiten ermittelt wurden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Strukturen, in denen bekanntermaßen eine Silber- und Kobaltmineralisierung lagert.

Dies ist ein großer Schritt nach vorne für Makenita, freut sich Jason Gigliotti, President und CEO des Unternehmens. Nachdem die Bohrgenehmigung nun vorliegt, freuen wir uns darauf, das Potenzial des Konzessionsgebiets Hector zu erkunden, und in der Folge Nachrichten veröffentlichen zu können, die mit der aktiven Exploration einhergehen. Wir glauben, dass dieses Projekt ein beträchtliches Wertschöpfungspotenzial bietet, und der heutige Tag markiert den Beginn unserer Bemühungen, diesen Wert zu erschließen.

Die Ankündigung folgt auf einen weiteren Meilenstein für das Unternehmen - die kürzliche Bestätigung der vollen DTC-Berechtigung (Depository Trust Company) für sein US-Handelskürzel KENYF. Dieser Status ermöglicht das elektronische Clearing und die elektronische Abwicklung von Geschäften mit den Aktien von Makenita in den Vereinigten Staaten, was den Prozess des Kaufs, Verkaufs und Haltens der Aktien des Unternehmens für amerikanische Investoren vereinfacht.

Die Erlangung der DTC-Berechtigung ist eine wichtige Grundlage für die Erweiterung unserer Anlegerbasis, insbesondere in den USA, so Gigliotti weiter. Jetzt, da wir kurz vor der Aufnahme der Bohrungen stehen und die Wahrnehmung des Unternehmens auf beiden Seiten der Grenze zunimmt, sind wir der Ansicht, dass wir in eine Periode des erhöhten Marktinteresses und wachsender Dynamik eintreten.

Das Silber-/Kobaltprojekt Hector, das sich in einem bergbaufreundlichen Rechtsgebiet mit einer langen Geschichte der Silber- und Kobaltproduktion befindet, ist ein wichtiger strategischer Asset für Makenita. Angesichts der positiven Entwicklung des Rohstoffmarktes und einer straffen Aktienstruktur will sich das Unternehmen als überzeugendes Explorationsunternehmen im nordamerikanischen Rohstoffsektor positionieren.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.makenitaresources.com oder über:

Jason Gigliotti

President, CEO & Direktor

Tel: 604-609-6527

E-Mail: info@makenitaresources.com

Makenita Resources Inc

Suite 2905 - 700 West Georgia Street

Vancouver, BC V7Y 1C6

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen. Dies ist auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren zurückzuführen, von denen sich viele der Kontrolle von Makenita entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung und Makenita lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79800

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79800

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79800&tr=1

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79800&tr=1

