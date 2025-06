Arbeitslosigkeit in Euro-Zone fällt leicht

Brüssel/Berlin (Reuters) - Die Arbeitslosigkeit im Euroraum ist im April etwas gesunken.

Die Arbeitslosenquote fiel auf 6,2 Prozent, nach revidiert 6,3 Prozent im März, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. Rund 10,680 Millionen Menschen waren ohne Job. Dies waren 207.000 weniger mehr als im März und 343.000 weniger als im Vorjahresmonat. Am höchsten war die Arbeitslosenquote erneut in Spanien mit 10,9 Prozent, gefolgt von Finnland mit 9,1 Prozent und Griechenland sowie Estland mit je 8,3 Prozent. Den niedrigsten Wert im Euroraum verzeichnet Malta mit 2,7 Prozent, vor Deutschland mit 3,6 Prozent.

