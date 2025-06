Inflation sinkt, Spannung steigt: Was die Märkte heute bewegt

Der DAX zeigt sich heute unentschlossen – zwischen vorsichtiger Stabilität und fehlenden Impulsen. Während sich Anleger in Frankfurt zurückhaltend positionieren, deuten die US-Futures auf einen leicht schwächeren Handelsauftakt an der Wall Street hin. Der Nasdaq und der S&P 500 stehen vorbörslich unter leichtem Druck, belastet von anstehenden Konjunkturdaten und Unternehmenszahlen.

Makroökonomischer Überblick

Die heute veröffentlichten Inflationsdaten aus dem Euroraum sorgen für vorsichtigen Optimismus: Die Teuerungsrate ist im Mai auf 1,9 Prozent gefallen – und liegt damit erstmals seit Jahren wieder im Zielkorridor der EZB. Auch die Arbeitslosenquote in der Eurozone zeigt sich leicht rückläufig, was die wirtschaftliche Erholung untermauert.

Am Nachmittag richtet sich der Blick der Märkte auf die USA: Dort stehen mit den JOLTS Job Openings und den Factory Orders zwei wichtige Frühindikatoren auf der Agenda. Für die JOLTS-Daten wird ein Rückgang auf 7,1 Millionen offene Stellen erwartet – das wäre der dritte Rückgang in Folge und könnte als Zeichen einer abkühlenden Arbeitsmarktdynamik gewertet werden

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Nio (China): Der chinesische E-Auto-Hersteller steht heute im Fokus, da das Unternehmen seine Quartalszahlen vorlegt. Erwartet wird ein Verlust, allerdings mit steigenden Umsätzen im Vergleich zum Vorjahr. Die Aktie zeigt sich vorbörslich volatil – Anleger reagieren sensibel auf die angekündigten Auslieferungszahlen und den Ausblick auf das zweite Halbjahr.

CrowdStrike (USA): Der Cybersecurity-Spezialist veröffentlicht heute nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das abgelaufene Quartal. Die Aktie wird bereits im Vorfeld rege gehandelt, da Investoren auf Hinweise zur Entwicklung im Cloud-Sicherheitsgeschäft hoffen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5FWT 12,04 22732,382408 Punkte 19,18 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG5WB9 15,32 22400,889428 Punkte 15,24 Open End United Internet AG Bull UG1ZRU 10,96 13,498991 EUR 4,1 Open End DAX® Bull UG5K2E 27,5 21180,123266 Punkte 8,57 Open End DAX® Bull UG6756 2,16 23740,677534 Punkte 99,18 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.06.2025; 11:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag RENK Group AG Call UG3KW3 19,38 70,00 EUR 2,74 17.12.2025 Novo-Nordisk AS Call UG4F01 0,91 500,00 DKK 3,79 18.03.2026 Banco Santander S.A. Call UG35D3 0,27 8,00 EUR 7,63 17.12.2025 DAX® Call UG6LWN 3,2 25100,00 Punkte 21,65 15.08.2025 Deutsche Bank AG Call UG5P2S 0,08 26,50 EUR 30,39 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.06.2025; 11:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Novo-Nordisk AS Long HD7HLF 0,8 48,567101 USD 3 Open End Palo Alto Networks Inc. Long HD5LPS 1,73 167,064117 USD 7 Open End Siemens AG Long HC7CAE 3,37 170,95276 EUR 5 Open End Rheinmetall AG Long UG46FK 10,19 1212,957242 EUR 3 Open End DAX® Long UG6P3G 5,47 22338,480308 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.06.2025; 11:45 Uhr;

