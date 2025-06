IRW-News: Verumo: Der stille Datenkrieg: Wie Sekur Private Data gegen Big Techs Zugriff auf unsere Privatsphäre kämpft

IRW-PRESS: Verumo: Der stille Datenkrieg: Wie Sekur Private Data gegen Big Techs Zugriff auf unsere Privatsphäre kämpft

Die großen Internet-Konzerne gehen den nächsten Schritt in Sachen Nutzung privater Daten. Insbesondere Meta Platforms Inc. steht neuerlich in der Kritik, den Datenschutz seiner Nutzer nicht ausreichend zu gewährleisten. Wie kann man seine privaten Daten schützen?

Der Schutz privater Daten wird zum Spießrutenlauf

Trotz wiederholter Beteuerungen, die Privatsphäre ernst zu nehmen, zeigen zahlreiche Vorfälle und verhängte Bußgelder gegen die US-Internetriesen ein anderes Bild. Ende Mai lief die Widerspruchsfrist gegen die Nutzung privater Chat- und Social-Media-Inhalte zum Training der hauseigenen Künstlichen Intelligenz aus. Wer auf den Plattformen Facebook und Instagram sein Nein nicht rechtzeitig hinterlegt hat, stellt künftig sensitive Daten für die Weiterentwicklung der intelligenten Lernmaschinen zur Verfügung. Die neue digitale Welt geht damit den nächsten Schritt, menschliche Gewohnheiten zu kopieren und erlernt humanes Verhalten anhand Millionen privater Inhalte.

Sekur Private Data Ltd profitiert vom aktuellen Umfeld

Hohe Aufmerksamkeit genießt derzeit der Schweizer Cyber Security-Spezialist Sekur Private Data Ltd. Das Unternehmen ist zwar in Kanada gelistet, operativ agiert man jedoch aus der Schweiz. Als Anbieter für Cybersicherheit und Datenschutz bietet Sekur eine sichere Suite von Tools zum Schutz von Unternehmen und Privatpersonen vor unberechtigtem Zugriff und Cyber-Bedrohungen. Das Thema ist aktueller denn je, denn User können ihr privates Umfeld nun von der Öffentlichkeit wegsperren. Gesehen werden kann nur, was der Kontoinhaber zur Ansicht freigibt. Mit Lösungen wie SekurMail, SekurMessenger und SekurVPN bietet Sekur ein zugängliches und zuverlässiges Mittel zur digitalen Kommunikation und Datenspeicherung, das auf Schweizer Datenschutzstandards basiert. Die aktuellen Vorgänge in Silicon Valley lassen die telefonischen Anfragen in die Höhe schnellen.

Schweizer Datenschutz statt Löcher in der Matrix

Die Schweiz verfügt über die weltweit strengsten Datenschutzgesetze, das DSG. Der Zweck des DSG ist der Schutz der Privatsphäre, der Interessen und der Grundrechte der betroffenen Personen. Ende September 2020, nach einem fast vierjährigen Gesetzgebungsverfahren, haben beide Kammern des Schweizer Parlaments das revidierte Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) verabschiedet. Das neue DSG enthält zahlreiche Anpassungen an die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), behält aber seine eigene Grundkonzeption bei und weicht in verschiedenen Aspekten von der in der EU gebräuchlichen DSGVO ab. Beispiele für wichtige Änderungen im revidierten DSG sind: deutlich verschärfte Sanktionen, erweiterte Informationspflichten, die Pflicht zur Erstellung eines Verzeichnisses der Datenbearbeitungsaktivitäten und die Erweiterung der Rechte der betroffenen Person. Im Umfeld der aktuellen Schritte von Meta ein erheblicher Vorteil zum Schutz der Privatsphäre.

Für Unternehmen von höchster Wichtigkeit

Aufgrund von Cyberangriffen, Massenüberwachung und neuen Datenschutzgesetzen gibt es vor allem bei Unternehmen eine steigende Nachfrage nach sicheren, verschlüsselten Kommunikationsdiensten. Sekur hat in über 10 Jahren Entwicklungszeit eine proprietäre Technologie entwickelt, welche Cyber-Angriffe und missbräuchliche Datennutzung unterbindet. Der operative Fokus liegt in der Weiterentwicklung und dem Vertrieb von Cloud-basierten Speicher-, Disaster Recovery-, Dokumentenmanagement-, verschlüsselten E-Mail- und sicheren Kommunikations-Tools. Dabei nimmt das Unternehmen die private Kommunikation in den Fokus. Ein gut durchdachtes Abo-Modell liefert stabile Einnahmen und eine herausragende Möglichkeit zur Skalierung. Insbesondere europäische Unternehmen suchen nach Alternativen zu US-Cloud-Diensten, da sie dort Risiken durch Geheimdienstzugriffe z.B. NSA, FBI nach dem Patriot Act fürchten.

Vertriebsoffensive in den USA und Afrika gestartet

Gründer und CEO Alain Ghiai hat gerade neues Kapital eigeworben und rollt seine Dienste mithilfe einer größeren Vertriebskampagne nun vornehmlich in den USA aus. Ergänzend wird auch Afrika in den Fokus genommen. Dazu hat Sekur Gespräche mit mehreren Vertriebspartnern in Afrika aufgenommen, das Programm richtet sich an Führungskräfte auf C-Level, VIPs, Regierungsbeamte und Ministerien. Afrika hat sich zu einer der am meisten von Hackern und Schurkenstaaten angegriffenen Regionen der Welt entwickelt. Nach Angaben von TechPoint Africa gehören acht Länder des Kontinents zu den 20 Ländern mit den meisten Cyberangriffen weltweit. Im Fokus der Attacken sind die Sektoren Bildung, Regierung und Telekommunikation.

Neues strategisches Beratungsgremium ernannt

Sekur hat die Ernennung von drei Mitgliedern in den neu geschaffenen strategischen Beirat bekannt gegeben. Die Personen stammen aus börsennotierten Unternehmen, dem Unternehmenssektor oder waren vorher im staatlichen und diplomatischen Korps tätig.

Jill Kelley bringt globale Vorstandserfahrung in das Direktorium. Ihr Know-how stammt aus der Führungsetage börsennotierter Unternehmen. Durch ihr Netzwerk kann Sekur wichtige strategische Partnerschaften mit multinationalen Regierungen und Stakeholdern eingehen. Ziel ist es dabei, die führende Kommunikationsplattform für den Datenschutz zu werden. Als diplomatische Beraterin bringt Kelley auch internationale Erfahrung in Militäroperationen mit, denn sie begleitete bedeutende Führungspositionen, darunter die Unterstützung von US-Militäroperationen in über 60 Ländern als Teil der Alliierten der US-Koalition. Den Zugang zu Regierungsebenen, Botschaften und zur CIA hat sie als multinationale Führungskraft noch heute. Sie ist eine etablierte Unternehmerin und Beraterin für viele Startups, ihre Arbeit bei Sekur wird sich darauf konzentrieren, strategische Verbündete, hochkarätige Kunden und C-Level-Führungskräfte einzubinden, um die Sicherheit durch die proprietäre Technologie von Sekur zu verbessern und das Unternehmen als führenden Anbieter von Cybersicherheits- und Datenschutzlösungen außerhalb von Big Tech zu positionieren. Frau Kelley setzt sich nachdrücklich für das Recht jedes gesetzestreuen Bürgers auf Privatsphäre und Sicherheit ein und richtet ihre Bemühungen an die Mission von Sekur aus, längst überfällige Datenschutzlösungen zu liefern. Jill Kelley erklärte: "Jeder gesetzestreue Bürger sollte das Recht auf Privatsphäre und Sicherheit haben, und mit meiner Erfahrung und meinem Eintreten in Kombination mit Präsident Trumps Bemühungen, unsere Daten und Kommunikation zu schützen, glaube ich, dass Sekur uns die Sicherheit und Privatsphäre bieten wird, welche längst überfällig ist."

James M. Connelly ist der Gründer und CEO von JC RES, LLC and Associates und verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung als Insider in Washington, D.C. in den Bereichen Geschäftsentwicklung und internationale Regierungsbeziehungen. Er verfügt über ein robustes Netzwerk, das Fortune-100-Unternehmen, diplomatische Kreise, Regierungsstellen, Stiftungen, Verbände, gemeinnützige Organisationen und Universitäten umfasst. Herr Connelly hat hochkarätige Projekte ermöglicht, darunter die Sicherung von Botschafts- und Kulturzentrumsstandorten für über 45 Länder in Washington, D.C. und New York. Er nutzt aktiv seine direkten Beziehungen zu CEOs, NGOs, Risikokapitalgebern, Botschaftern und Beamten des Capitol Hill. Seine Erfahrungen im diplomatischen Korps bringen Sekur auch mit ausländischen Botschaften und internationalen Organisationen in Washington, D.C., in Verbindung.

Nikolas Perrault verbrachte die ersten 15 Jahre seiner Karriere mit einigen der größten kanadischen Finanzinstitute, darunter National Bank, Merrill-Lynch, CIBC und Scotia Capital. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung im Wertpapierhandel, im Personalmanagement und in der Finanzanalyse. Während seiner gesamten Karriere konzentrierte er sich auf Small- und Medium-Cap-Unternehmen weltweit. Seit 2007 bietet Herr Perrault unabhängige Beratungsdienstleistungen für Mandanten an, die von seiner Erfahrung bei Börsengängen, Spin-offs, Kapitalmärkten, Fusionen und Übernahmen profitieren. Seine M&A-Expertise kann Sekur bei der Identifizierung von Akquisitionszielen (z. B. komplementären Technologieunternehmen) oder Partnerschaftsmöglichkeiten unterstützen, um das Produktangebot oder die Marktreichweite zu erweitern.

CEO Alain Ghiai erklärte: "Wir fühlen uns geehrt, Jill, Jamie und Nikolas in unserem strategischen Beirat zu haben. Wir haben bereits die Früchte dieser Verbindung gesehen, da wir dank ihrer Bemühungen und ihres großen Netzwerks von Kontakten Gespräche über die Einführung von Sekur in mehreren Ländern Afrikas und Europas geführt haben. Wir sehen ein echtes Interesse an unserer Lösung für die Datenschutzkommunikation, wenn man die exponentiellen Risiken von Cyberangriffen bei den wichtigsten E-Mail- und Messaging-Anbietern bedenkt. Wir beabsichtigen, sehr proaktiv zu sein, um das einzigartige Angebot der Lösungssuite von Sekur zu demonstrieren."

Der globale Markt bietet exzellente Wachstumsmöglichkeiten

Der globale Markt für Cybersicherheit wird laut Schätzungen bis 2033 voraussichtlich eine Größenordnung von über 570 Mrd. USD erreichen, in 2023 lag der aggregierte Umsatz bei 219 Mrd. USD. Sekur kann an diesem Wachstum stark partizipieren, perspektivisch strebt man ein NASDAQ-Listing an. Die Aktien sind unter dem Kürzel SKUR in Kanada handelbar und an bekannten deutschen Börsenplätzen unter der WKN A3DKJ0 gelistet. Mit den aktuellen Vorgängen bei Meta und anderen Internetriesen stehen für die Schweizer alle Zeichen auf stürmisches Wachstum!

