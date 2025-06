Dax höher erwartet - Zölle und Konjunktur im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten.

Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 0,7 Prozent höher bei 24.091,62 Punkten geschlossen. Die Börsenanleger dies- und jenseits des Atlantiks ließen die Sorgen über die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump vorerst hinter sich. "Die Anleger gewöhnen sich zunehmend an Trumps Verhandlungsstil", resümierte Tim Ghriskey vom Finanzdienstleister Ingalls & Snyder.

Zur Wochenmitte sind die US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte auf 50 von 25 Prozent gestiegen. Zugleich drängen die USA im Ringen um eine Zolleinigung ihre Handelspartner zur kurzfristigen Vorlage von Vorschlägen: Bis Mittwoch sollen die betroffenen Länder ihre besten Angebote für die laufenden Verhandlungen unterbreiten. Außerdem legt die US-Notenbank Fed um 20.00 Uhr (MESZ) ihren Konjunkturbericht vor. Bei den Wirtschaftszahlen warten Börsianer auf die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland, die Euro-Zone und die USA im Mai.

Im Fokus bei den Unternehmen stehen die Hauptversammlungen kleinerer Firmen. Zum jährlichen Investorentreffen laden unter anderem Ströer, Patrizia und Auto1 ein.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 24.091,62

EuroStoxx50 5.375,70

EuroStoxx50-Future 5.375,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 42.519,64 +0,5%

Nasdaq

S&P 500 5.970,37 +0,6%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 37.767,23 +0,9%

Shanghai 3.376,58 +0,4%

Hang Seng 23.680,28 +0,7%

