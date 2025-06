EQS-News: audius übernimmt Schweizer IT-Dienstleister Ergonomics

EQS-News: audius SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

audius übernimmt Schweizer IT-Dienstleister Ergonomics



04.06.2025 / 16:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die audius SE hat heute einen Vertrag zum Kauf sämtlicher Aktien der Ergonomics AG mit Sitz in Zürich geschlossen. Durch die Übernahme des Schweizer Unternehmens erweitert audius seine Kompetenzen rund um die Softwareentwicklung in den Bereichen elektronischer Zahlungsverkehr, Banken und IT Security. Gleichzeitig ermöglicht die neue Tochtergesellschaft der audius Gruppe eine strategische Präsenz im Schweizer Markt und somit die weitere Internationalisierung. Zusammen mit dem Team der Ergonomics wird audius die gemeinsamen Wachstumschancen als Technologiepartner vorantreiben.

Die 1991 gegründete Ergonomics AG ist einer der führenden Schweizer Anbieter für Softwarelösungen in den Bereichen elektronischer Zahlungsverkehr und IT Security. Als langjähriger Partner realisieren die Schweizer verschiedene Softwarelösungen insbesondere für Finanzinstitute, Verwaltungen und den Handel. Ergonomics bietet dabei Auftragsfertigungen für ihre Kunden an, aber auch Lösungen, die den Kunden in einem SaaS-Modell langjährig zur Verfügung gestellt werden. Neben der Softwareentwicklung bietet das Unternehmen auch Beratung rund um IT-Security sowie den dazugehörigen Produkten und ergänzt damit hervorragend das Lösungsportfolio von audius.

Wie schon im Fall von früheren Akquisitionen erwartet die audius Gruppe durch die erweiterten Kompetenzen gemeinsame Wachstumssynergien. Gleichzeitig wird audius der Ergonomics die Möglichkeit geben, ihre Softwareprodukte und Dienstleistungen im deutschen Markt zu etablieren.

Ergonomics plant im aktuellen Geschäftsjahr einen profitablen Umsatz im mittleren einstelligen Mio. Euro Bereich. Das Closing der Transaktion wird mit Zahlung des Kaufpreises Anfang Juli 2025 erfolgen. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

Über Ergonomics AG

Die Ergonomics AG ist einer der führenden Schweizer Informatikanbieter für Lösungen in den Bereichen elektronischer Zahlungsverkehr und IT Security. Seit 30 Jahren realisiert Ergonomics Softwarelösungen für Finanzinstitute, Verwaltungen, den Handel und die Industrie im Rahmen von kunden- und projektspezifischen Aufgabenstellungen. Ihre Anwendungen und Produkte sind erfolgreich auch branchenübergreifend im Einsatz.

Darüber hinaus unterstützt Ergonomics mit branchenspezifischen Lösungsportfolios Kernprozesse in Industrien wie Handel, Finanzen, im Gesundheitswesen und in öffentlichen Verwaltungen. Damit sind Organisationen in der Lage, ihre Geschäftsprozesse intern sowie mit Kunden, Partnern und Lieferanten erfolgreich zu organisieren und die betriebliche Wertschöpfung massgeblich zu verbessern.

Ergonomics wurde 1991 gegründet und beschäftigt in Zürich ungefähr 25 Mitarbeitende.

Ergonomics bietet ein umfassendes Portfolio von Dienstleistungen für Informatikprojekte. Software Engineering, Information Security & Risk Management, Consulting und Reviews sind dabei unsere Kernkompetenzen. Mit der Kombination dieser Dienstleistungen aus einer Hand können Lösungen effizient und zielgerichtet umgesetzt werden.

Über audius

Die ITK-Unternehmensgruppe audius wurde im Jahr 1991 gegründet und operiert mit ihren knapp 700 Mitarbeitenden und Fokus auf die DACH-Region an 20 Standorten weltweit - davon 13 in Deutschland.

Das Portfolio umfasst drei Geschäftsbereiche: IT-Services und Software/Cloud mit individuell angepassten Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne, sowie Telekommunikation mit Schwerpunkt Netzinfrastrukturen und Auf- und Ausbau des 5G-Netzes.

Zu audius‘ Kunden zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe und der Fokus bei deren Betreuung liegt auf dem Einsatz zukunftsorientierter Technologien wie künstlicher Intelligenz und Best Practices. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Akquisitionen zu wachsen.

Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

audius SE

Investor Relations

t.: +49 7151 369 00 359

ir@audius.de

https://www.audius.de/de

04.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2150718 04.06.2025 CET/CEST