EQS-News: HHLA stärkt Engagement in der Ukraine: Mehrheitsbeteiligung an Eurobridge Intermodal Terminal Batiovo

04.06.2025

Hamburger Hafen und Logistik AG

HHLA stärkt Engagement in der Ukraine: Mehrheitsbeteiligung an Eurobridge Intermodal Terminal Batiovo

Hamburg, 4. Juni 2025 | Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) beteiligt sich an einem weiteren Terminal in der Ukraine. Das Unternehmen übernimmt 60 Prozent der Anteile an der Eurobridge Intermodal Terminal LLC im westukrainischen Batiovo. Damit unterstreicht die HHLA die strategische Bedeutung der Ukraine als Drehscheibe für kontinentale Containerverkehre und stärkt gleichzeitig ihre Position im europäischen Schienengüterverkehr.



Künftig wird der Terminal unter dem Namen „HHLA Eurobridge Batiovo“ als Joint Venture der HHLA International GmbH und der ukrainischen Investmentgesellschaft Fortior Capital LLC betrieben. Die HHLA übernimmt dabei die Mehrheit und wird den Terminal gemeinsam mit ihrer Bahntochter METRANS weiterentwickeln. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die ukrainische Wettbewerbsbehörde.

Angela Titzrath, CEO der HHLA: „Die HHLA ist seit über 20 Jahren in der Ukraine aktiv – dieses Engagement wollen wir gezielt stärken und weiter ausbauen. Die Ukraine ist und bleibt ein wichtiger Wachstumsmarkt mit großem Potenzial für den intermodalen Güterverkehr. Gerade in herausfordernden Zeiten ist eine leistungsfähige und verlässliche Infrastruktur von zentraler Bedeutung. Ziel ist es, einen starken intermodalen Korridor zwischen der EU und der Ukraine zu schaffen und so einen Beitrag zur wirtschaftlichen Integration zu leisten – ein Brückenschlag, wie es der Name Eurobridge treffend beschreibt.“

Philip Sweens, Geschäftsführer der HHLA International GmbH: „Unsere Investition ist ein klares Bekenntnis zum wirtschaftlichen und logistischen Potenzial der Ukraine. Der Eurobridge Terminal wird aktuell umfassend modernisiert – aus einem Massengutterminal entsteht ein intermodales Drehkreuz für Containertransporte. Der Start des Containerbetriebs ist für das vierte Quartal 2025 vorgesehen. Parallel dazu erweitern wir unser Serviceportfolio, um Kunden ganzheitliche, effiziente und zukunftsfähige Logistiklösungen zu bieten.“

Peter Kiss, CEO der METRANS: „Mit unserem europaweiten Schienennetz und der Erfahrung aus dem Betrieb von 20 Terminals leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Integration des Eurobridge Terminals in das europäische Logistiknetz. Durch die zusätzliche Anbindung des Terminals an das METRANS Netzwerk ermöglichen wir unseren Kunden künftig noch attraktivere Transportlösungen in Richtung Ukraine.“

Schlüsselstandort für den europäisch-ukrainischen Güterverkehr

Der Terminal „HHLA Eurobridge Batiovo“ liegt nahe der Grenze zur EU an einem zentralen Schnittpunkt mehrerer internationaler Eisenbahnkorridore und bildet damit einen wichtigen Knotenpunkt für den Warenverkehr zwischen der Ukraine, Ungarn und der Slowakei. Dank des Zugangs zu Gleisanlagen mit Normalspur (1435 mm) und Breitspur (1520 mm) eignet sich der Terminal ideal als Schnittstelle zwischen den europäischen und ukrainischen Logistiknetzen. In der ersten Ausbaustufe wird der Terminal jährlich rund 100.000 TEU abfertigen können und ist für den Umschlag von Containern, Getreide sowie weiteren Stückgütern ausgelegt. Bei entsprechender Nachfrage ist eine Erweiterung der Kapazitäten möglich.

Mit der Beteiligung an dem Eurobridge Terminal stärkt die HHLA ihr bestehendes Engagement in der Ukraine, das bereits den Betrieb des HHLA Container Terminal Odessa und des lokalen Bahnbetreibers UIC Ukraine Intermodal Company (UIC) umfasst. Die neue Partnerschaft verbessert den Zugang zu Häfen und sorgt für nahtlose Hinterlandverbindungen entlang zentraler Transportkorridore – von der Nord- und Ostsee bis zum Schwarzen Meer.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website: Eurobridge



Facts & Figures Terminalfläche: 69.000 m²

Lagerfläche: bis zu 100.000 TEU in der 1. Entwicklungsstufe

Gleise:

Containerverkehre:

2 Gleise à 1.435 mm (900 Meter Länge)

2 Gleise à 1.520 mm (910 Meter Länge)

Massengut:

2 Gleise à 1.435 mm (880 Meter Länge)

2 Gleise à 1.520 mm (880 Meter Länge)

Ausstattung: 2 Lagerkräne (RTG)







Rückfragen

Karolin Hamann, Pressesprecherin; Tel. +49 (0)175 3410528, E-Mail: hamann-k@hhla.de

Ute Neumann, Investor Relations; Tel. +49 (0)40 3088 3613, E-Mail: investor-relations@hhla.de





