EQS-News: Redcare Pharmacy: Stellungnahme zur heutigen Berichterstattung bzgl. CardLink.

Stellungnahme zur heutigen Berichterstattung bzgl. CardLink.

In der heutigen Berichterstattung wurde auf strukturelle Herausforderungen im Zusammenhang mit der digitalen Einlösung des E-Rezepts ab April 2026 hingewiesen. Diese Veröffentlichungen enhalten keine neuen Informationen. Im August 2024 hatte die gematik das technische Konzept für die sogenannte PoPP-Lösung (Proof of Patient Presence) veröffentlicht. Mit der Einführung von PoPP wird es für Patient:innen in Deutschland einen zusätzlichen Einlöseweg in Form der GesundheitsID geben. Gleichzeitig arbeitet die gematik auch an einer Nachfolgelösung von CardLink – ebenfalls auf Basis von PoPP:

„Die gematik arbeitet weiterhin an entsprechenden Lösungsvorschlägen, um die kontaktlose Nutzung der eGK G2.1 ohne PIN zukünftig im Kontext PoPP zu ermöglichen und somit die bisher nicht erfüllten Use-Cases zu unterstützen.“*)

Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy kommentiert: „CardLink wurde im vergangenen Jahr eingeführt, um sicherzustellen, dass auch Online-Apotheken diskriminierungsfrei am E-Rezept teilhaben können. Wir sind äußerst zuversichtlich, dass es einen nahtlosen Übergang von CardLink zu ihrem Nachfolger auf Basis der PoPP-Technologie geben wird, der weiterhin eine einfache und sichere mobile Einlösung von E-Rezepten mittels eGK ohne PIN ermöglichen wird.“

*) Quelle: gematik, Technisches Konzept, Proof of Patient Presence (PoPP), veröffentlicht am 20.08.2024, zu finden unter Artikelabsatz 3.4.6

URL: https://gemspec.gematik.de/docs/gemKPT/gemKPT_PoPP/latest/#3.4.6

