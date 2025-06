Trading-Chance A.O. Smith: So günstig, wie nie zuvor!

Werbung

Unser nächster Dividenden-Aristokrat befindet sich in einem sauberen Aufwärtstrend, dessen untere Begrenzung er gerade erst erfolgreich getestet hat. Zugleich ist die Aktie aber so günstig bewertet, wie nie zuvor. Diese Kombination macht das Unternehmen und dessen Aktie unglaublich attraktiv. Es handelt sich um die Aktie von A.O. Smith!

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 151 Aristokraten-Aktien stammen 118 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht A.O. Smith?

Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Herstellung und den Vertrieb von Wasser Technologie und Elektronischen Motoren. Im Bereich Water Technology bietet A.O. Smith eine breite Palette von Produkten an, darunter Wasseraufbereitungsanlagen, Wassererwärmer und Boiler-Systeme für den privaten Gebrauch sowie für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Diese Produkte dienen der Erwärmung, Aufbereitung und Speicherung von Wasser. Zudem umfasst das Portfolio des Unternehmens die Entwicklung und den Verkauf von Electric Motors. Diese Elektromotoren finden Einsatz in Produkten wie Klimaanlagen, Heizsystemen und anderen Anwendungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungstechnik (HVAC). Neben dem Kerngeschäft mit Wasser- und Heizungstechnologien ist A.O. Smith ebenfalls in der Herstellung und dem Verkauf von Ersatzteilen und Zubehör für diese Produkte tätig.

Niedrigste Bewertung aller Zeiten

Der Gewinn wurde zwischen 2015 und 2025 von 1,58 auf 3,58 Dollar je Aktie gesteigert. Bis 2028 soll der Gewinn pro Anteilsschein auf 4,87 Dollar erhöht werden. Mit einer Netto-Marge von über 13 Prozent befindet sich A.O. Smith in der "Belle Etage" der Aktien. Doch eines sticht gegenwärtig besonders heraus: die historisch niedrige Börsenbewertung des Unternehmens. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt derzeit bei 17,4. Das ist der niedrigste Wert aller Zeiten und weit unter dem langfristigen Durchschnitts-KGV, welches bei 21,8 gelegen ist.

Untere Trendbegrenzung getestet

Auch A.O. Smith hat sich vom Pennystock zu einer großen Aktie entwickelt. Auch durch die turbulenten Zeiten seit 2020 kam das Unternehmen ausgezeichnet durch. Man konnte den Gewinn weiter steigern, was sich auch in immer neuen Verlaufshochs der Aktie niederschlug. Im Gegensatz zu manch anderem Dividenden-Aristokrat, korrigiert diese Aktie aber zwischendurch auch spürbar. Das eröffnet Anleger immer wieder die Möglichkeit, eine Top-Aktie relativ günstig zu erwerben. So auch jetzt! Die bei 60 Dollar verlaufende Aufwärtstrendlinie ist ganz frisch getestet und bestätigt worden. Die nächste große Aufwärtswelle hat Potenzial bis über 100 Dollar zu reichen. Eine Absicherung durch einen Stop-Loss macht aus unserer Sicht im Bereich 43-45 US-Dollar Sinn.

Quelle: www.tradingview.com

Zusammenfassung

Eine Top-Aktie so günstig bewertet, wie nie zuvor. Noch dazu hat ganz frisch eine Trendbestätigung mit dem Test der 60-Dollar-Marke stattgefunden. Alles in allem für uns eine auch vom Timing her hochattraktive Kaufgelegenheit. Wobei wir nochmals betonen möchten, dass bei dieser Qualität von Aktien weniger das Timing des Einstiegs wichtig ist, sondern dass man überhaupt engagiert ist, und vor allem lange dabei bleibt.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf A.O. Smith

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Mini Future Long des Emittenten BNP Paribas für Sie ausgesucht. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Basispreis und K.O. liegen gleichauf bei 40,272 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 64 USD ergibt sich ein Hebel von 2,23. Wir haben das Produkt auch heute so ausgewählt, dass dessen K.O. minimal weiter entfernt liegt, als der für den Trade benötigte Stop-Loss. Im Produkt macht ein Stop-Loss bei 0,20 Euro Sinn. Die WKN lautet PG0S9S.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 74 USD

Unterstützungen: 45 und 60 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf A.O. Smith

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.