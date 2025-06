Zoll-Streit macht Maschinenbauern zu schaffen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der von den USA angezettelte Handelsstreit hat bei den deutschen Maschinen- und Anlagenbauern im April für einen Dämpfer gesorgt.

Die Auftragseingänge sanken um sechs Prozent, im Inland um vier und im Ausland um sieben Prozent, wie der Branchenverband VDMA am Mittwoch mitteilte. "Angesichts der vielen Zollandrohungen und Zollankündigungen durch US-Präsident Donald Trump und der damit hervorgerufenen großen Verunsicherung war das ein erwartbarer Dämpfer", kommentierte VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt. In den ersten vier Monaten habe die Branche damit nur ein leichtes Plus bei den Bestellungen von einem Prozent erzielt.

"Die Unsicherheit bleibt weltweit auf hohem Niveau und sorgt für Investitionszurückhaltung", so Gernandt. Daher müssten Deutschland und Europa die Weichen stellen, um etwas zu bewegen. Hoffnung mache die jüngste Ankündigung der Bundesregierung eines steuerlichen Investitionsprogramms, das Anreize schaffen könnte.

