EQS-News: Große Zustimmung bei der Hauptversammlung 2025 der PWO-Gruppe

Große Zustimmung bei der Hauptversammlung 2025 der PWO-Gruppe



Große Zustimmung bei der Hauptversammlung 2025 der PWO-Gruppe

Carlo Lazzarini (CEO): „Auch 2024 war wieder ein Rekordjahr für die PWO-Gruppe. In den letzten Jahren haben wir vieles angestoßen und noch mehr erreicht. An weiteren zukunftsweisenden Zielen arbeiten wir ganz konkret.“

Unveränderte Dividende von 1,75 EUR für das Geschäftsjahr 2024

Bestätigung der Jahresprognose für 2025

Vorstellung der Klimaschutzstrategie 2045

Oberkirch, 5. Juni 2025 – Auf der Hauptversammlung 2025 wurde die erfolgreiche Entwicklung der PWO-Gruppe von den Aktionärinnen und Aktionären mit großer Zustimmung honoriert. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit hohen Mehrheiten angenommen. Vertreten waren rund 66 % des Grundkapitals der Gesellschaft.

CEO Carlo Lazzarini berichtete in seiner Rede über ein weiteres herausragendes Geschäftsjahr der PWO-Gruppe. 2024 lagen die Umsatzerlöse trotz Rezession auf dem Rekordniveau des Vorjahres, während das EBIT vor Währungseffekten auf den höchsten Wert in der Geschichte von PWO stieg.

In den 4 Jahren seit dem Beginn der Neuausrichtung der PWO-Gruppe hatte die Automobilindustrie mit viel Gegenwind zu kämpfen. Zugleich haben wir tiefgreifende Veränderungen innerhalb unserer Gruppe umgesetzt. Dennoch sind wir kräftig gewachsen und haben unser EBIT gesteigert. Nicht zuletzt konnten wir auch die Nettoverschuldung deutlich reduzieren, d.h. unsere Bilanz ist robust und der Free Cashflow ist hoch.

Eckpfeiler unserer Entwicklung sind nach wie vor ein innovationsbasiertes, anhaltend hohes und profitables Neugeschäft, eine sorgfältige interne Steuerung von Profitabilität und Cashflow und das entschlossene Nutzen von Chancen.

Auch unser unverändert konsequentes Bekenntnis zum Klimaschutz ist wesentlicher Bestandteil unserer Zukunftsstrategie. Bereits 2023 übertrafen wir die SBTi-validierten 2030er-Ziele für die Emissionsreduzierungen aus unserer eigenen Geschäftstätigkeit und reduzierten unsere Treibhausgas-Emissionen gegenüber dem Basisjahr 2019 um mehr als die Hälfte.

Jetzt nehmen wir Net Zero in den Blick und haben die nächsten großen Etappenziele definiert: Bis 2028 wollen wir in der Gruppe vollständig auf Grünstrom umstellen. Unseren Kunden versprechen wir die Verfügbarkeit CO2-freier Lösungen ab 2039. Für das Jahr 2045 haben wir uns das Ziel gesetzt, Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Der Fahrplan für das Erreichen dieser Meilensteine steht, die operativen Maßnahmen und die notwendigen Investitionen sind konkret geplant.

Die Tagesordnung der Hauptversammlung 2025 umfasste die Vorlage der Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2024 sowie die Beschlüsse über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Entlastung der Verwaltung und über die Wahl des Abschlussprüfers sowie des Konzernabschlussprüfers und des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts. Ferner war der Beschluss über die Billigung des Vergütungsberichts und die Änderung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder zu fassen. Darüber hinaus wurde der Beschluss zur Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020 und zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025 gefasst.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden auf der Website von PWO unter https://pwo-group.com/de/presse-und-investoren/hauptversammlung/ zur Verfügung gestellt.

PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions

2.000 Produktlösungen | 3.500 Mitarbeitende | 10 Standorte | Über 100 Jahre Erfahrung

Wir sind ein globales Unternehmen der Mobilitätsindustrie, das durch Innovationen die umweltfreundliche Mobilität der Zukunft mitgestaltet und komplett verbrennerunabhängig positioniert ist.

Mit unserer Kompetenz im klimafreundlichen Leichtbau sind wir Technologieführer und verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit. Wir entwickeln und fertigen anspruchsvolle Metallkomponenten und komplexe Systeme an der Grenze des technologisch Machbaren. Den Herausforderungen unserer Zeit begegnen wir mit innovativen und nachhaltigen Konzepten. Vor allem wollen wir die darin liegenden Chancen ergreifen.

So bieten wir als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen auf globaler Ebene unseren Mitarbeitenden ein sinnstiftendes Umfeld für das Verwirklichen ihrer persönlichen Perspektiven. Eine transparente und verantwortungsvolle Unternehmensführung ist wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses.

Unsere Unternehmensstrategie haben wir in dem Motto PEOPLE. PLANET. PROGRESS. zusammengefasst.

